Ile Maurice: Roches-Brunes - Le corps de Clovis Drack flottait dans le bassin

Il était porté manquant depuis mardi et ses proches avaient signalé sa disparition mercredi au poste de police de Camp-Levieux. Dans la nuit de mardi, il avait quitté en douce la maison de son neveu, à Plaisance. Et plus tard, des habitants de Roches-Brunes avaient aperçu un homme nu, marchant près du bassin. C'est hier que le corps de Clovis Drack a été découvert flottant à la surface de l'eau. Les habitants de la localité ont alerté la police.

Âgé de 56 ans, Clovis Drack était mentalement instable et suivait, depuis des années, des traitements à l'hôpital Brown-Séquard, à Beau-Bassin. La semaine dernière, sa maladie ayant empiré, son neveu l'emmène à l'hôpital psychiatrique, mais le personnel médical soutient qu'il ne peut pas l'admettre. Ils rentrent à la maison.

"Li pa ti pé bien mem, li ti péfer bann zafer ki pa bon", confie son neveu. Mardi, après lui avoir donné du lait et ses médicaments, le neveu se met au lit, croyant que son oncle allait faire la même chose, mais ce dernier a attendu que tout le monde soit couché pour sortir.

Le lendemain en constatant sa disparition, l'habitant de Plaisance se rend au poste de police qui lui demande d'attendre 24 heures avant de faire une déposition. Plus tard, ils se sont rendus au domicile du neveu pour les besoins de l'enquête. Et hier, ayant eu vent du fait qu'un corps a été repêché dans le bassin de Roches-Brunes, le neveu s'y rend et tombe des nues en apprenant que c'est celui de son oncle.

"Kan nou ti al kit li lopital la semenn dernier, bann-la ti bizin gard li. Parski nou ti népli ena kontrol lor li", se désole-t-il. La police de Camp-Levieux a initié une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.