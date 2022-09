Ile Maurice: Affaire Akil Bissessur - Des vidéos intimes fuitées par la police ?

Il l'avait annoncé sur sa page Facebook plus tôt. Vers 19 heures hier soir, l'activiste Bruneau Laurette a posté des images prises par une caméra qui se trouve, selon ses dires, dans l'appartement d'Akil Bissessur, à Sodnac. On y voit notamment des officiers de la Special Striking Team qui 'errent' dans le salon. Fait qui intrigue : l'un d'eux tient un sac noir à la main. De plus, autre affaire qui risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochains jours: des vidéos intimes d'Akil Bissessur et de sa compagne auraient été fuitées par la police. Selon nos informations, les enquêteurs auraient eu accès à des vidéos privées du couple alors que les devices de l'avocat étaient entre leurs mains pour les besoins de l'enquête dans l'affaire de trafic de drogue allégué.

Sollicité hier soir à ce propos, Akil Bissessur explique que dans le premier cas, les images des caméras à l'intérieur de sa maison démontrent que des officiers de la Special Striking Team voulaient également planter de la drogue à son domicile à Sodnac, d'où la présence de ce sac. "En principe le sac devait être secured par la police après l'avoir 'saisi' à Palma. Ils voulaient me piéger à nouveau, mais ont vu que j'avais des caméras qui sont synchronisées à mon cloud et n'ont rien pu faire de plus."

Concernant l'affaire des vidéos intimes, l'avocat dit avoir été mis au courant du fait que des policiers y ont eu accès. Et que ce serait un exhibit officer qui aurait par la suite filmé les vidéos en question sur son téléphone à lui avant de les faire circuler. "Je suis en contact avec mes avocats et lundi je ferai une conférence de presse pour donner plus d'informations à ce sujet."

Nous avons également recherché la réaction de l'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication de la police, à ce propos, hier soir mais nos appels sont restés sans réponse.