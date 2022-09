Maroc: L'élan ittihadi pour embrasser l'avenir à bras-le-corps

La Jeunesse USFP fin prête pour son IXème Congrès

La Chabiba ittihadia a tenu samedi dernier au siège central de l'USFP à Rabat un conseil national exceptionnel, dernière ligne droite avant son 9ème Congrès national qui aura lieu à la fin de ce mois au Complexe international de la jeunesse et de l'enfance de Bouznika.

Après plusieurs mois de travail d'arrache-pied et un débat serein, responsable et sérieux, les projets de documents élaborés par les commissions thématiques issues de la Commission préparatoire du 9ème Congrès ont été votés à l'unanimité par les membres du Conseil national de la Jeunesse ittihadie. Il s'agit en l'occurrence des projets de résolutions d'organisation, de celle d'orientation, des médias, de la communication et de l'action association, ainsi que celle des relations extérieures de la Chabiba.

Dans son allocution lors de l'ouverture des travaux de ce conseil, Abdellah Sibari, secrétaire général de la Jeunesse ittihadie, a souligné que celle-ci est "à l'avant-garde de la jeunesse des partis et s'est distinguée sur la scène politique partisane nationale dans un contexte marqué par l'avilissement des consciences et le dénigrement de l'action politique. Avec les documents élaborés, la Jeunesse ittihadie a prouvé qu'elle est à la hauteur de cette étape qui pose les jalons pour l'avenir".

Abdellah Sibari a indiqué que la tenue de ce Conseil intervient dans un contexte national marqué par la rentrée sociale et politique, ajoutant que l'USFP a été le premier parti national à tenir une réunion de son bureau politique pour en débattre, notant que le Parti de la Rose s'est positionné dans l'opposition pour défendre les groupes sociétaux et populaires.

Et de poursuivre : "Nous nous préparons à la tenue du 9ème Congrès national de la Chabiba, et nous devons nous tourner vers l'avenir avec plein d'espoir, d'optimisme et de responsabilité dans la défense de nos valeurs et principes au sein de cette organisation en tant qu'affluent de l'USFP". Il a souligné qu'au sein de la Jeunesse ittihadie, "nous avons toujours été éduqués à la culture de la différence. Pour cela, le 9ème Congrès doit être une fête démocratique par excellence, et donc il faut surmonter toutes les contraintes et les obstacles via un état d'esprit positif ".

Par ailleurs, Anas El Yamlahi, coordinateur de la Commission thématique des médias, de la communication et de l'action association, a présenté les principales idées contenues dans le document que la commission a élaboré.

Les jeunes, selon lui, constituent la catégorie principale et active de la société, soulignant que la Jeunesse ittihadie a toujours constitué une pierre angulaire importante pour mobiliser, encadrer et former la jeunesse marocaine.

Pour cette raison, la Chabiba est appelée aujourd'hui plus que jamais à accompagner les mutations rapides de la jeunesse marocaine et à s'ouvrir davantage sur ses préoccupations en renouvelant les méthodes d'organisation, de communication et de travail pour être au diapason avec les évolutions imposées par la révolution technologique.

Brahim Abbad, coordinateur de la commission thématique chargée d'élaborer le projet de résolution d'orientation, a également présenté, devant les membres du Conseil national de la Chabiba, les grandes lignes du document d'orientation.

"Ce document a tenté d'aborder un ensemble de questions et de défis auxquels la Jeunesse ittihadie doit apporter des réponses objectives afin d'assurer sa continuité en tant qu'idée et en tant qu'organisation qui a toujours constitué un affluent principal du mouvement de la jeunesse progressiste moderniste", a-t-il précisé. Et d'ajouter : "Cela exige des jeunes Ittihadis d'ores et déjà l'audace et le sens de la responsabilité dans l'évaluation et les propositions ".

" Nous n'avons pas peur de poser toutes les questions qui pourraient interpeller la direction même du parti et les politiques publiques mises en œuvre dans le pays. Il s'agit de questions politiques, sociales ou environnementales qui ne doivent pas trouver des réponses selon la logique des partis écologistes, mais selon la logique de la social-démocratie moderniste ", a-t-il mis en exergue. Et de conclure : "Par ce document, nous souhaitons établir un nouveau contrat avec la jeunesse marocaine ".

Pour sa part, Ayoub El Hachmi a présenté un document dans lequel il a passé en revue l'effort consenti par la Chabiba ittihadia en matière de relations extérieures ces dernières années, surtout depuis l'opération pacifique des FAR en 2020 pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes dans la zone-tampon d'El Guerguarat. " La Chabiba ittihadia est la seule organisation de jeunesse d'un parti politique marocain qui fait face au Polisario au sein des instances et organisations internationales de jeunesse", a rappelé Ayoub El Hachimi.

Il a également mis en exergue la présence remarquée de la Jeunesse ittihadie au sein de plusieurs instances et organisations de la jeunesse socialiste et progressiste à travers le monde telles que l'Union internationale de la jeunesse socialiste (UISY). Il convient de rappeler, en ce sens, que le réseau de la jeunesse des partis socialistes d'Amérique latine et centrale et du MENA a été constitué au Maroc en octobre 2021 lors d'une réunion abritée par la Jeunesse de l'USFP.

"La nouvelle direction de la Chabiba qui sera élue lors du Congrès national a maintenant un document qui pourrait lui servir de feuille de route montrant ce qui a été déjà fait en matière de relations extérieures, ainsi que les tâches qu'elle devrait effectuer en la matière ", a souligné Ayoub El Hachimi dans son intervention de présentation du document de la commission thématique sur les relations extérieures de la Chabiba ittihadia.

Plusieurs organisations de jeunesse des partis socialistes ont confirmé leur participation au prochain Congrès de la Chabiba ittihadia. Il s'agit notamment de la Jeunesse du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), ainsi que celles du Mouvement Fath, du Parti socialiste albanais, de la France insoumise, du réseau de la jeunesse des partis socialistes d'Amérique latine et centrale et du MENA, de l'UISY, du Parti socialiste portugais, du Parti socialiste ukrainien.

Il y a lieu de préciser que le Conseil national de la Chabiba a également approuvé à l'unanimité la décision de placer le 9ème Congrès national sous le slogan : " Dignité, liberté et égalité".