Sénégal: Affaires - Dakar lance les activités de "L'international business forum"

La première étape de "l'International business forum", initiée par l'organisation Choose Sénégal, a réuni dans la capitale sénégalaise différents acteurs et associations du monde des affaires, de la finance, les logisticiens et de nombreuses personnalités concernées par la question. L'Association congolaise pour la logistique et la Supply Chain (Acolog) y a pris une part active.

Présidé et dirigé par Dethie Ndiaye, PhD, expert financier de l'UEMOA spécialiste en inclusion financière et services financiers numériques, " L'international business forum" est un cadre d'échanges et d'affaires entre les entreprises sénégalaises locales et celles de la diaspora. Plusieurs pays africains ont réhaussé de leur présence l'édition 2022.

Sous la thématique " L'inclusion financière pour lutter contre la pauvreté et l'immigration clandestine ", la conférence internationale a connu la participation des institutions étatiques sénégalaises, des organisations non gouvernementales, des entreprises et start-up, des organisations de la société civile et des associations.

La délégation congolaise a été conduite par Ivan Kelly Zinga, expert en logistique et Supply Chain et leader IAPHL Congo, président-fondateur de l'Acolog. Il a fait une communication au cours de laquelle a été rappelée l'importance de la logistique dans les process d'inclusion financière et le rôle capital que doivent jouer les associations professionnelles dans l'entrepreneuriat et la création de valeurs. L'engagement de l'association auprès des importateurs et exportateurs congolais et sénégalais pour le renforcement et l'amélioration de la pratique des échanges entre les deux pays a été également affirmé lors de son intervention.

Il a aussi informé officiellement les participants sur l'organisation par le réseau Acolog de plusieurs événements, notamment la Conférence internationale de Brazzaville sur la logistique de santé prévue le 19 octobre prochain, le Salon international de Pointe-Noire du transport et de la logistique qui se tiendra en février 2023 et le Symposium intercontinental de logistique prévu en été prochain à Paris, Melun et le Havre.

Enfin, l'Acolog a réaffirmé son engagement auprès de l'organisation Choose Sénégal pour une participation effective aux rendez-vous de Paris et de Bordeaux à la fin de ce mois de septembre. De son côté, Choose Sénégal s'engage avec l'Acolog pour un programme spécifique en République du Congo avec les entrepreneurs et commerçants sénégalais et congolais.