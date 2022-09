Congo-Brazzaville: Publication - Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah dédicace son dixième ouvrage

Publié aux Editions LMI, le recueil de poèmes "Vestiges" de l'écrivain Yvon Wilfrid Lewat-Let Mandah a été présenté le 10 septembre à l 'amphithéâtre Anders-Hellgren de Sueco, en présence du public et des férus des belles lettres. La critique littéraire a été faite par Xavier Dianga Mabika.

Après avoir célébré l'année dernière ses vingt-cinq ans de carrière artistique, le poète, essayiste, dramaturge, comédien metteur en scène et directeur artistique de la compagnie théâtrale Autopsie vient de signer, en cette année 2022, son dixième ouvrage. Une fécondité littéraire saluée par Maurice Loubouakou, promoteur des Editions LMI, et Chardin Alphonse N'kala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire. Les jeunes et écrivains en herbe ont été exhortés à s'adonner à la lecture et à l'écriture.

Ayant vécu les affres et atrocités de la guerre fratricide de 1997-1998 au Congo Brazzaville, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah a traduit dans le recueil de poèmes "Vestiges" sa désolation, son amertume, son ressenti face à ces actes odieux qui ont endeuillé de nombreuses familles. Une bêtise humaine qui a délabré et fracturé le tissu social. A travers les quarante-huit poèmes qui garnissent les quatre-vingt-sept pages de l'ouvrage, l'écrivain s'insurge contre cette bestialité et veut entrevoir l'avenir avec plus d'humanisme et de tolérance, gage du vivre ensemble.

"Ce recueil de poèmes est le Congo vu sous l'angle de la guerre civile de 1997 et au travers de ses trois grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. " "Vestiges" est un florilège de poèmes reconstituant le puzzle de l'auteur. C'est un mélange de registres linguistiques, le français, le kikongo, le kituba. L'auteur utilise des mots simples rendant sa poésie accessible mais aussi de congolismes, utilisant tantôt la versification classique, tantôt la poésie libre qui laisse extérioriser ses émotions ", a dit Xavier Dianga Mabika, le critique littéraire.

Pour Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah, "Vestiges" permet aussi de faire le pont entre le passé, le présent et l'avenir. Ce recueil de poèmes traduit la désolation, l'angoisse en voyant ces ruines, ces décombres laissées par la guerre et invite à prendre l'envol au-delà de ce passé peu reluisant pour bâtir l'avenir et recoller le tissu social déchiré. Il a ajouté qu'il est question de cesser de nous victimiser mais rebâtissons sur les ruines un Congo tourné vers l'entente, la tolérance et le développement.

Se démarquant de tout formalisme littéraire, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah a illustré ses poèmes par des photographies afin d'en faciliter la compréhension mais aussi pour amener le public à s'approprier l'art pictural. "Je fais l'assemblage des courants littéraires pour définir ma propre identité. Je suis partisan de la liberté dans l'écriture et dans le style" , a-t-il dit.

Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah est né le 22 juillet 1974 à Brazzaville. Il est manager de logistique, personnel travaillant dans les barges on/off-shore. Poète, essayiste, dramaturge, metteur en scène, comédien, directeur artistique de la compagnie théâtrale Autopsie qu'il a créée en 1996, il est aussi président national de la République du Congo de l'Institut international du théâtre, organisation mondiale pour les arts de la scène, partenaire officiel de l'Unesco et directeur du Festival international du théâtre et autres arts de scène qui a lieu à Brazzaville et Pointe-Noire. Lewa-let Mandah est récipiendaire du Prix international de poésie Tchicaya U Tam'si, du Prix Tchikounda de meilleur écrivain, du prix Sony-Labou-Tansi, du Grand prix Forum, musiciens, artistes et écrivains du Congo Brazzaville.