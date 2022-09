Madagascar: ART métallique - Le talent caché de Sophie Ratsiraka

La ministre des Arts et des métiers dévoile son talent et son savoir-faire pendant le Salon de la formation et des métiers au Stade Barea la semaine dernière. Une artiste à l'incognito. Sophie Ratsiraka révèle au grand jour son œuvre d'art créée en période du confinement. Passionnée d'art et de création, elle a construit une voiture décorative et l'a exposée durant le Salon de la formation et des métiers.

" Quand j'étais étudiante, je faisais des travaux manuels comme la couture, etc. Je ne sais pas si c'est un talent spécial ou que j'ai appris, mais j'aime créer des choses comme cela. Ce n'est pas pour une raison précise mais je l'ai juste fait par passion et par amour de l'Art. Cette voiture est faite de métal, des tuiles et il y a des fleurs à l'intérieur. J'ai collaboré avec quelques artisans pour sa fabrication et il a fallu quatre jours et quatre nuits de travail pour la construction " affirme Sophie Ratsiraka, ministre des Arts et des métiers.

À part la voiture décorative , le papillon du rondpoint d'Ambohimangakely est aussi son chef-d'œuvre. Elle prévoit de faire don de cette voiture à la commune urbaine d'Antananarivo pour en être placée dans un des jardins municipaux.