Madagascar: Rallye - Tour de Tanà - Et de deux pour Mathieu Andrianjafy

De belle bagarre. Mathieu Andrianjafy alias "l'enfant terrible" enchaine du succès. Après sa victoire au Rallye du Boeny, Mathieu remporte de justesse la 21e édition du Tour de Tanà-Toyota By Sicam organisé par le club Asa Tanà. Ce rallye compte pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes. L'équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru a bouclé les huit épreuves spéciales longues de 95,16km en 1:12:48. " C'est un rallye court mais vu l'état des pistes, nous avions dû doubler d'efforts... Nous avons eu un problème à la direction assistée lors du dernier jour " confie Mathieu.

Le vainqueur de la première manche nationale, Tahina Razafinjoelina copiloté par Rojo Rabena-nahary sur Subaru Impreza STI ont raté de peu la plus haute marche du podium avec un retard de 4 centièmes de seconde, à cause d'un problème mécanique à la dernière spéciale. Cet équipage a pourtant réalisé cinq temps scratches jusqu'à la sixième spéciale. " Le bras a été cassé et nous avons perdu beaucoup trop de temps lors de la dernière spéciale alors que nous avons bien maitrisé la voiture" regrette Tahina Razafinjoelina.

Victoire du club organisateur

L'équipage Frédéric-Mick au volant d'une Subaru Impreza complète le podium de la catégorie auto avec trois minutes de retard par rapport au premier. "Les pistes se sont vite dégradées dès le deuxième passage... Nous avons également eu un problème mécanique avant même le départ. Le moteur n'arrive pas à atteindre les 3000 tours. Et nous avons dû gérer pour aller jusqu'au bout et engranger des points pour le championnat" souligne Fred Rabekoto.

Comme lors de la manche inaugurale, les SSV ont été en démonstration en surclassant les automobiles. Laza Randriamifidimanana du club organisateur, au volant d'une Polaris Pro XP termine en tête du classement toutes catégories confondues et de la catégorie SSV avec un chrono de 1:11:19:5. Il a devancé de 51 secondes Lay Kam sur Can Am X3. "Nous sommes très contents d'être à l'arrivée et d'être à la première place. Cette fois nous n'avons pas eu de problème de courroie comme lors de la deuxième manche ", a mentionné Laza. Vingt sur les vingt-neuf équipages ayant pris le départ ont franchi la ligne d'arrivée de ce Tour de Tana. Le prochain rendez-vous sera le Rallye international de Madagascar programmé les 14, 15 et 16 octobre.