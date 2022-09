Madagascar: Cantines scolaires - Le nombre d'écoles primaires bénéficiaires en hausse

Des cantines scolaires pour encourager et maintenir les enfants à l'école. C'est le défi de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre de la restauration scolaire dans les Écoles primaires publiques (EPP). C'est dans cette optique que le ministère de l'Education nationale (MEN) multiplie actuellement le nombre des établissements scolaires bénéficiaires afin de soutenir et fidéliser les jeunes élèves à rester à l'école le plus longtemps possible. "Les écoles bénéficiaires de ce projet sont au nombre de 1 260 si 2 209 autres établissements primaires publics issus des 47 Circonscriptions scolaires (Cisco) localisées dans 18 régions en bénéficieront à partir de cette année ", informe le MEN dans son communiqué.

Régions:

Pour Analamanga, les Cisco bénéficiaires de la cantine scolaire sont Ambohidratrimo, Anjozorobe, Manjakandriana , Ankazobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano et Tana-ville. Les régions Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Boeny, Bongolava, Diana, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vatovavy et Fitovinany ne sont pas en reste. Selon toujours le MEN, le nombre d'établissements scolaires bénéficiaires de ce projet de mise en place des cantines scolaires s'est multiplié cinq fois, il était au nombre de 204 auparavant.

" L'objectif principal est de faire en sorte à ce que les élèves soient motivés à étudier et à rester en classe le plus longtemps possible, à se concentrer aux cours, à ne pas abandonner les bancs de l'école et aussi afin d'obtenir des bons résultats à la fin de l'année scolaire ", poursuit le MEN. Malgré cette volonté, des efforts restent encore à fournir car le projet ne couvre pas encore les 26 777 EPP recensés dans tout Madagascar. Le secteur privé ainsi que les organismes internationaux prêtent main-forte au ministère pour sa mise en œuvre dans les établissements scolaires.