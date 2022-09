Madagascar: Festival Ankarabe - 2e édition - Ambilobe, trois jours de liesse

Ayant eu le vent en poupe, les organisations évènementielles reprennent dans différentes régions de Madagascar ces derniers temps. Les villes retrouvent leur dynamisme. Par ailleurs, les festivals sont des moyens pertinents de promouvoir la culture des territoires, de diffuser un contenu de qualité à la population assoiffée de festivités. Capitale Antakarana, Ambilobe est un pôle d'attraction où les manifestations culturelles sont de plus en plus fréquentes, après les rituels traditionnels qui se sont tenus à Ampasinateniny, les organisations événementiels comptent de plus en plus, pour les habitants, pour un district assez oublié par les autorités régionales.

Pourtant, Ankarabe regorge de talents. Conscient que la culture est un levier clef de l'évolution de la société, les organisateurs ont pris l'initiative de créer un festival réunissant des artistes locaux notamment Dio Mahavavy, Zandry Ahmed, Rival, Mess Mea. Les chanteurs du moment seront également de la partie comme Rootsman et Dr Love. Ensuite, viennent les grosses pointures comme Dadi Love. La fête durera trois jours, du 30 septembre au 2 octobre. En outre, les principaux objectifs des organisateurs sont de toucher autant les populations, la culture, que l'économie.

La majorité des actions culturelles sont aujourd'hui réalisées par de grandes unités et autour de formes culturelles éprouvées. Quant à l'image des territoires, là aussi la finalité est souvent économique, autrement dit touristique, et cela semble particulièrement le cas pour le festival d'Ankarabe. Les organisateurs ont gardé au fil des années l'aspect exaltant, en se renouvelant sans cesse et en s'enrichissant d'influences contemporaines.