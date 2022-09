Madagascar: Karaté - Le corps arbitral pour le respect des règles et de la légalité

" Nous ne restons pas les bras croisés, nous continuons les activités. Nous restons fidèles aux respects de la légalité et de la structure reconnue par les instances internationales ". Telle est la déclaration du corps des arbitres, représenté par le doyen Frédéric Razanatovo dit Féfé, ceinture noire, 7e Dan samedi, au siège du Comité Olympique Malgache à Ivandry. La fédération de Karaté-Do de Madagascar (FKM), présidée par Solofo Andrianavomanana est la seule reconnue comme légale au niveau des instances malgaches et internationales. " La FKM est la seule Fédération de Madagascar actuellement reconnue par la Fédération Mondiale de Karaté (WKF), étant en règle avec la WKF et ayant ses statuts dûment reconnus par la WKF ", a écrit Antonio Espinos dans sa lettre du 17 janvier.

Continuité:

Dans la perspective de la préparation des Jeux des Îles à domicile en 2023, les juges, les arbitres, les officiels de table ont suivi une formation. Ils sont 34 juges à prendre part au stage de recyclage sous l'égide de Miora Razafindrakoto, instructrice de la région et de l'Afrique et arbitre internationale. La formation a commencé il y a deux ans et a pris fin officiellement samedi dernier et les séances théoriques et pratiques se sont succédé. Le dernier championnat de la section a permis aux stagiaires de pratiquer.

En 2023, le karaté fera partie des disciplines des jeux et Madagascar doit se préparer pour être au niveau des athlètes ou pour les officiels techniques en particulier les juges et arbitres. Très prochainement, la Coupe de l'Ambassadeur du Japon sera organisée pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre Madagascar et le Japon. A cette occasion, le nouveau matériel, dons de l'Ambassade du Japon sera utilisé. Alain Frédéric, le doyen du corps arbitral, parle de l'effort de l'équipe dans sa mission principale qui est d'améliorer le monde de la compétition.

" Ce sera une grande compétition et l'arbitrage devrait être impeccable. Je suis satisfaite du parcours effectué avec ces arbitres. La vie continue, nous allons essayer de garder ces mêmes arbitres jusqu'aux prochains jeux des îles de l'océan Indien ", lance, Miora Razafindrakoto.