Madagascar: Exécutif - Rajoelina et Ntsay en bons termes

Le courant passe bien au niveau des deux chefs de l'Exécutif. Le déplacement du président à Ambilobe et à Vohémar a permis de confirmer que le Premier ministre Christian Ntsay est en bons termes avec celui-ci. Le numéro 1 d'Iavoloha a fait l'éloge de son Chef du gouvernement en public, lors de la cérémonie d'inauguration de l'EPP manarapenitra de Matsaborinilaidama. " Les fils de cette partie Nord sont doués et contribuent pleinement au développement du pays. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à choisir un Premier ministre issu de cette localité malgré l'existence de critiques et des personnes qui tentent de ternir son image ", a déclaré le Chef de l'Etat qui a choisi d'exprimer publiquement la confiance qu'il accorde à l'actuel locataire de Mahazoarivo.

" On entretient une bonne relation. On travaille ensemble et on s'entraide pour développer le pays ", a fait savoir Andry Rajoelina. En guise de reconnaissance envers son Premier ministre, le président de la République a annoncé publiquement la construction prochaine d'une école primaire publique à Ambilobe qui portera le nom du Premier ministre Christian Ntsay.

" Comme ça l'histoire retiendra ce que vous avez fait pour le pays, à l'exemple du lycée Philibert Tsiranana à Mahajanga ", a-t-il annoncé. Cette déclaration du numéro Un d'Iavoloha va certainement faire des malheureux dans les rangs des politiciens anti-Ntsay.