Madagascar: Rugby à VII - Coupe du monde - Les Ladies Makis à la 15e place

L'équipe féminine malgache de rugby à VII a évité le pire en s'imposant face aux Colombiennes sur le score de 19-12, hier et en obtenant la 15e place du classement général de la Coupe du Monde 2022. Il s'agit de la seule et unique victoire des Ladies Makis sur les quatre matches qu'elles ont disputés durant ce sommet mondial en Afrique du Sud. Une victoire ô combien importante pour Nomenjanahary et ses coéquipières, car au moins elles ne rentrent pas au pays étant les dernières. En effet, elles ont dû attendre le troisième match contre les Chinoises pour marquer leur tout premier point par le biais d'un essai concrétisé de Jinah Kely Razanamahefa. Mais les Makis ont été finalement battues sur le score de 36 à 5, pour ce match comptant du Challenge 13e place.

Les joueuses malgaches n'ont trouvé leur dynamisme de jeu que lors de leur dernier match d'hier contre la formation colombienne. Une victoire historique sur le score de 19 à 12, suite à une parfaite cohésion. Un bel esprit de combativité qu'elles ont dû avoir depuis le début de la compétition. Véronique Rasoanekena et Jinah Kelly Razanamahefa ont marqué les deux essais lors de la première mi-temps.

Le score était de 12-0. Sarindra Sahondramalala a creusé l'écart sur un troisième essai mais ses coéquipières avaient du mal à gérer leur avantage. Leur adversaire a pu réduire l'écart sur deux essais durant la deuxième partie.

Expériences:

" La performance n'est pas encore au top de l'attente. On est confronté à la réalité et au niveau tel qu'il est. On aurait pu mieux faire et encore plus. Ce qui importe à présent c'est d'apprendre et de progresser. Pourtant, tous les Malgaches devraient être fiers des Ladies Makis car c'est la première fois pour l'équipe de participer à la Coupe du Monde. Nous devrions être reconnaissants du dévouement de ces joueuses pour venir jusqu'ici ", a fait savoir le préparateur physique Zakarisoa Ravelonanosy.

Pour rappel, après leur défaite d'entrée face aux Australiennes (48-0), les protégées de Mamy Andriamaro ont affronté l'équipe de l'Espagne samedi pour le premier match du classement ou " Challenge Cup ". La bande à Claudia n'a pas encore fait le poids face à une équipe expérimentée (12-0). Beaucoup de choses sont à retenir durant cette première expérience des Ladies Makis à la Coupe du Monde. " Nous sommes contentes de cette unique victoire face à la Colombie. Certes nous n'avions gagné qu'un seul match, mais on a pu enrichir nos expériences avec des équipes de haut niveau. Nous avions appris beaucoup de leçons qui nous permettront encore d'améliorer le niveau du rugby malgache ", a noté la capitaine Nomenjanahary Sarindra Sahondramalala.

" Lorsque nous rentrerons à Madagascar, nous espérons que les gens seront heureux de ce que nous leur avons donné. Nous avons besoin que les gens sachent que nous avons tout donné. Nous espérons un grand, grand soutien de la part de toute la nation malgache ", a enchainé Véronique Rasoanekena.