Madagascar: CAZ - COFAV - Une reforestation sur 239 ha réalisée

Le projet intitulé " Paysages Durables dans l'Est de Madagascar " est mené par Conservation International Madagascar en partenariat avec le Bureau National de Coordination du Changement Climatique du ministère de l'Environnement et du Développement durable REDD+, sur cinq ans. Les Corridors Forestiers d'Ankeniheny Zahamena et d'Ambositra Vondrozo (CAZ-COFAV) sont ses principales zones d'intervention. " À quatre ans de mise en œuvre, des progrès significatifs ont été enregistrés sur plusieurs des indicateurs clés ", a annoncé le Dr Zo Lalaina Rakotobe, COP de Conservation International Madagascar, lors de la revue annuelle de ce projet via la réunion de consultation du comité de pilotage, vendredi dernier à l'hôtel Colbert.

Renforcer leur résilience:

À titre d'illustration, une reforestation sur 239 ha a été réalisée jusqu'à présent, et ce, grâce au reboisement de 118 954 plants forestiers et à la mise en terre de 121 706 plants d'arbres agroforestiers et fruitiers, qui sont répartis dans 13 communes du CAZ et 6 communes du COFAV. Ce qui a permis d'augmenter les réductions d'émissions de carbone de 774 175 tonnes en 2020 à plus de 6 283 000 tonnes actuellement, dépassant même l'objectif du projet de 5 millions de tonnes de carbones séquestrés.

En outre, 28 000 bénéficiaires répartis dans 73 communes ont reçu l'appui du projet " Paysages Durables dans l'Est de Madagascar " pour renforcer leur résilience face aux impacts du changement climatique. " Outre le développement de l'agriculture de conservation, ces communautés locales ont pu améliorer leurs revenus grâce à la plantation d'espèces autochtones à forte valeur ajoutée comme la vanille, le girofle et le café ", a-t-elle enchaîné.

Un premier lot de vanille vendu:

Dans la commune de Tolongoina, entre autres, 113,62 ha sont exploités pour la culture de vanille. Les membres des dix communautés de base ont pu vendre un premier lot de 10 tonnes de vanille verte, grâce à une facilitation d'accès au marché par le projet. Pour les cultures saisonnières, 322 ménages ont récolté 26,3 tonnes de produits comme le gingembre, le riz, les haricots, l'arachide et le pois bambara, l'an dernier. Parmi lesquels 11,6 tonnes de produits confondus ont été commercialisés. Le reste de leur production est soit autoconsommé, soit stocké en vue d'assurer la sécurité alimentaire, soit réutilisé pour les futures plantations comme semences.

Prolongation sans coût additionnel:

" Il faut savoir que ce projet sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable est le premier projet financé par le Fond Vert pour le Climat en Afrique. Il répond aux objectifs fixés par l'Etat en matière de lutte contre le changement climatique, notamment l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation des effets néfastes du changement climatique par le biais du renforcement de la résilience des communautés vulnérables. L'amélioration de leurs sources de revenu n'est pas en reste.

Par ailleurs, le projet a rencontré des difficultés en raison des restrictions des déplacements durant la période de pandémie de Covid-19 dans le pays. Raison pour laquelle, nous demandons la prolongation sans coût additionnel de deux ans de sa période de mise en œuvre ", a soulevé Nirina Jean Gabriel, le coordonnateur du projet " Paysages Durables dans l'Est de Madagascar ".