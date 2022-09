Madagascar: Lutte contre le paludisme - 1,1 million de moustiquaires à imprégnation durable à distribuer

Une majorité des décès liés au paludisme en 2021, est constituée d'enfants de moins de 13 ans. Cette maladie reste ainsi à combattre dans diverses régions de Madagascar. La distribution de moustiquaire à imprégnation durable (MID) constitue un élément de la stratégie qui paie en matière de lutte contre le paludisme dans le pays. Aussi, des campagnes de distribution de MID sont menées par le ministère de la Santé publique à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Samedi dernier, 10 septembre 2022, le district Marovoay a abrité la cérémonie de lancement de la distribution continue de MID au niveau communautaire. Ce district étant une zone d'étendue de rizière - Marovoay étant l'un des greniers à riz de Madagascar - présente un potentiel favorable à la multiplication des moustiques, vecteurs du paludisme.

L'objectif de cette distribution continue de MID au niveau communautaire, vise la couverture de tous les espaces à dormir, non couverts par la MID pendant la campagne de distribution de masse et la distribution de routine. A noter, au passage, que la distribution continue est réalisée une année après la distribution de masse. La cérémonie de lancement de samedi dernier était alors l'occasion pour les autorités sanitaires de rappeler les bonnes pratiques pour le bon usage des MID ainsi que leur entretien : la méthode de lavage et le raccommodage en cas de déchirure. L'accent a été mis particulièrement sur la nécessité de ne pas détourner l'usage de ces moustiquaires à d'autres activités comme la pêche.

Près de 1 100 000 moustiquaires imprégnées d'insecticides seront distribuées, permettant de protéger plus de 2 895 716 personnes. Quatorze districts en bénéficieront : Port Bergé, Marovoay, Toamasina II, Miandrivazo,

Belo-sur-Tsiribihina, Mahanoro, NosyVarika, Mananjary, Ikongo, Ifanadiana, Vohipeno, Farafangana, Iakora et Vangaindrano.

Le mécanisme de la distribution est basé sur la mobilisation communautaire faisant intervenir les acteurs communautaires, les enseignants et écoliers de la classe de huitième et les chefs Fokontany. Après identification des espaces de couchage non couverts, la MID

sera offert au foyer afin de protéger les membres de la famille contre les piqûres de moustiques. Quelque 4369 écoles primaires publiques, 4404 enseignants et plus de 76 000 élèves seront touchées par cette distribution continue au niveau communautaire, dans les 14 districts cibles.