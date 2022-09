Madagascar: Rallye-21e Tour de Tana - Victoire de Mathieu et Andry Tahina

Et de deux pour l'équipage de Mathieu Andrianjafy et Andry Tahina Rakotomalala. Ils ont une fois de plus survolé les débats du 21e tour de Tana ce week-end aux alentours de la Capitale. Au bord d'une Subaru N10, les deux pilotes du club Asacm ont bouclé les huit épreuves spéciales d'un total de 95,16 kilomètres de cette quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes en 1 :12 :48,0. Il s'agit de leur deuxième victoire d'affilée après celle qu'ils ont remportée lors du Rallye de Boeny récemment. La deuxième place a été arrachée par le duo Tahina Razafinjoelina et Rojo Rabenanahary. Au volant d'une Subaru Impreza, ils ont enregistré un chrono de 1 :12 :48,4. L'équipage de Frédéric Rabekoto et Mick Ratrimoarinosy a complété le podium avec 1 :14 :51. Quant à Freddy et Jimmy, ils ont reculé à la 6e place. Sur les 29 équipages dans la liste des participants, seuls 18 d' entre eux ont pu terminer les ES.