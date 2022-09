Soudan: Ambassadeur Américain s'informe sur les projets de CAFOD au N. Darfour

El Fasher — L'Ambassadeur des États-Unis au Soudan, S.E. John Godfrey, a visité Samedi la zone Tora dans l'unité administrative rurale d'El Fasher, dans le cadre de sa visite dans l'État du Nord Darfour, où il s'est informé sur les projets de service et de développement mis en œuvre par l'Agence Catholique pour le Développement d'Outre-mer (CAFOD), qui a construit un barrage dans la région et certains programmes sociaux liés à la formation, à la construction des capacités et à la lutte contre la pauvreté.

Le Directeur Exécutif de la Localité El Fasher, Mohamadi Abdalla Adam, qui était à la réception de l'ambassadeur à Tora, a exprimé la l'appréciation des habitants de la région pour cette visite, louant l'agence CAFOD pour ses efforts soutenant le développement et la stabilité dans la région.

Pour leur part, les dirigeants de la communauté de Tora ont exprimé leur bonheur à propos de la visite de l'ambassadeur Américain, remerciant l'agence CAFOD pour ses efforts dans les domaines du service et du développement, notant qu'ils espèrent mettre en œuvre plus de projets sous la lumière de la sécurité et de la stabilité sociétale dans la région.

L'ambassadeur Américain a également rendu visite au journaliste Malik Dahab dans le quartier Makarka à El Fasher afin de s'informer sur les aspects sociaux de la ville d'El Fasher et sur le projet de librairies culturelles adopté par le journaliste Dahab, qui a à son tour exprimé ses remerciements à l'ambassadeur, lui souhaitant le succès dans sa mission au Soudan.