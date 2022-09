Gabon: Koula-Moutou - Des bus et du matériel didactique pour la jeunesse scolarisée

Les élèves de la commune de Koula-Moutou peuvent avoir le sourire aux lèvres et se frotter les mains. Le problème de transport scolaire est résolu. Hugues Mbadinga Madiya, Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, Chargé de l'Amélioration du Climat des Affaires vient de transmettre le don du Président de la République aux apprenants de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Ce sont des bus scolaires et du matériel didactique. Le Lycée Jean- Stanislas Migolet a servi de cadre pour l'évènement.

Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba avait, lors de son adresse à la nation gabonaise en août dernier, décidé, malgré la fin des mesures liées à la pandémie de covid-19, que "le transport gratuit sera renouvelé et même renforcé dans l'année qui vient. Pour les Gabonais les moins favorisés, cela représente une économie non-négligeable, et donc un gain de pouvoir d'achat important" précisait-il.

A Koula-Moutou, c'est chose effective. Les apprenants seront gratuitement transportés pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Hugues Mbadinga Madiya a transmis aux ayant droits, du matériel didactique et les moyens roulants pour le transport scolaire. Le membre du gouvernement explique qu'il s'agit là, "du don du Chef de l'Etat au profit de la jeunesse scolarisée de la commune de Koula-Moutou".

Le ministre a davantage expliqué les raisons qui ont animé le Président Ali Bongo Ondimba à penser aux lycéens et collégiens de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. "Il a attendu l'écho positif des résultats des élèves de la commune de Koula-Moutou. En effet, depuis quelques années, vous avez fait la fierté de la commune, en vous hissant chaque fois au sommet des examens au niveau du Gabon, notamment au baccalauréat et même au CEPE. Vos résultats sont connus et l'écho a été entendu. Vous vous êtes inscrits dans l'excellence, et le Chef de l'Etat n'a pas d'autres mots que de s'inscrire dans l'excellence".

Apprenants, enseignants et corps administratif n'ont eu de cesse de remercier, non seulement le Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, mais également son ministre et fils de la localité, Hugues Mbadinga Madiya. "C'est un sentiment de totale satisfaction. Ce don vient à point nommé pour résoudre le sempiternel problème de matériel didactique. C'est un véritable ouf de soulagement pour les élèves, car les bus vont un tant soit peu, résoudre le problème de retard" a réagi le Directeur d'académie provinciale.

Toutes bien, qui donne satisfaction aux élèves et leurs parents. Une épine de moins, en ces temps où la cherté de la vie dicte sa loi sur les populations gabonaises économiquement faibles. La gratuité du transport scolaire est une stratégie adoptée par les autorités pour aider les uns et les autres à faire face à la vie chère.