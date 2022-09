Congo-Kinshasa: Dynamique de la recherche à la Faculté des Lettres et Sciences humaines"/Unikin - Prof. Pamphile Mabiala passe à la vitesse supérieure

Le Professeur Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Kinshasa, a organisé, dans la salle du conseil facultaire, samedi 10 septembre 2022, une matinée scientifique autour du thème : "La dynamique de la Recherche scientifique à la Faculté des Lettres et Sciences humaines".

Plusieurs professeurs et Chefs des travaux ont haussé de leur présence cette activité qui visait, concrètement, à réactiver la machine de la valorisation des productions scientifiques pour promouvoir davantage les recherches, à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, conformément à la vision imprimée par le nouveau comité de l'Université de Kinshasa que dirige le Recteur Jean-Marie Kayembe. Parmi les éminents professeurs présents, il y avait, entre autres, Jean-Marie Mutamba Makombo, Jean Kinyongo, Célestin Ngabala, la VDR Marie-Philomène Babongisila Kuzingana et le Professeur Paul Tete Wersey. Le Secrétaire Général à la recherche, empêché, s'était fait valablement représenter.

Au nom de l'interdisciplinarité, le Professeur Evariste Boshab a sauté sur l'occasion. Des véritables retrouvailles pour toutes ces têtes pensantes qui, contre vents et marées, ont considérablement contribué à la formation de l'élite congolaise. Des héros vivants. Un pari gagné pour le Professeur Pamphile Mabiala qui a ainsi lancé un signal fort pour le prochain classement semestriel des meilleures facultés de l'Université de Kinshasa, initiative du Recteur Jean-Marie Kayembe.

Trois temps forts ont marqué le déroulé de cette activité scientifique. Le mot du Doyen de la Faculté, la série d'exposés de différents professeurs ainsi que la visite libre du champ où étaient exposés différents ouvrages. Dans son mot, le Professeur Pamphile Mabiala a remercié le Recteur Kayembe, pour la place qu'il entend accorder à la recherche depuis son avènement à la tête de l'Université de Kinshasa. "Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour féliciter Monsieur le Recteur de l'Université de Kinshasa et toute l'équipe du comité de gestion pour l'impulsion nouvelle qu'ils sont déterminés à donner à la recherche pour permettre une amélioration sensible de la visibilité nationale et internationale de notre université", a-t-il reconnu.

Pour lui, en effet, la matinée scientifique visait aussi à permettre aux étudiants de savoir à quel professeur s'adresser pour avoir une ressource documentaire au moment de l'élaboration de leurs travaux de fin d'études. Parmi les sélectionnés pour les exposés sectoriels, le Professeur Mbwangimbwangi, secrétaire facultaire, a appelé à un soutien mutuel, déplorant l'indifférence qui reste encore fraiche dans le chef de certains Professeurs. " Nous devons apprendre à discuter, différents chercheurs, dans différents départements, afin de savoir quelles sont les avancées qu'apporte chaque chercheur dans son domaine spécifique de manière qu'ensemble, nous puissions faire avancer le postulat des recherches ", a-t-il souhaité.

Le Professeur Evariste Boshab a justifié sa présence par les contraintes de l'interdisciplinarité. " Les journées scientifiques sont très importantes dans le cadre de notre métier parce que c'est une occasion de toujours nous remettre en cause. C'est aussi l'occasion de voir si ce que nous faisons rentre dans ce que l'on attend de nous, notre rôle de formateur. Donc, c'est aussi une occasion de nous évaluer. Je suis venu dans le cadre de l'interdisciplinarité même si ceci concerne la faculté des lettres. Il n'y a pas plus aujourd'hui une seule science, une seule discipline qui peut fonctionner à vase clos. Il faut toujours s'ouvrir aux autres. On ne peut pas avoir un bon publiciste qui ne connait pas l'histoire, un bon publiciste qui n'a pas de bases philosophiques. Voilà pourquoi je me trouve là ", a-t-il répondu à une question lui posée pendant la visite du champ d'exposition d'ouvrages.