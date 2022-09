Congo-Kinshasa: Bataille pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023 - François Lumumba et le MNC/L en coalition avec la CODE de Jean-Lucien Bussa !

A une année et quelques mois de la tenue des prochains scrutins présidentiels en RD. Congo, l'heure de la mobilisation générale derrière la candidature du Président Félix Tshisekedi a sonné dans le chef de la classe politique congolaise.

Drainant sur ses épaules le personnage historique et patriotique de son défunt père, le Feu ancien tout premier Premier Ministre Patrice-Emery Lumumba, François Emery Tolenga Lumumba, aussi Président National du parti politique Mouvement National Congolais/Lumumba, vient de rejoindre la barque du Regroupement politique Coalition des Démocrates (CODE), dirigé par Jean-Lucien Bussa Tongba. Cette adhésion officielle est intervenue le vendredi 9 septembre dernier, à Kinshasa, lors d'une rencontre entre l'Autorité Morale de la CODE et Président du parti politique " Courant des Démocrates Rénovateurs " (CDER), et la délégation du MNC/L conduite par son Président François Lumumba.

Côté MNC/L, on a compté des professeurs d'universités, hauts-cadres d'entreprises, et côté CODE, il y avait des sénateurs, députés nationaux ainsi que des présidents des partis politiques que compte ce regroupement politique. Occasion pour ces nouveaux adhérents à la CODE, de saluer l'esprit managériale ainsi que le leadership du patron du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo.

Prenant la parole, Jean-Lucien Bussa a expliqué à ses convives, la vision et les principaux objectifs de la CODE. " Nous sommes réunis pour accueillir François Lumumba. Comme vous savez, 2023 approche à grand pas, c'est le moment de se préparer, pour qu'après les élections notre regroupement politique donne beaucoup de députés, on doit être un courant politique qui doit compter demain. Il est important d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Pour agir, il faut interagir. On doit constituer un groupe fort qui porte la RDC. On doit avoir la capacité d'être la force qui donne les moyens au Chef de l'Etat de conduire sa vision. Donner de la force à ce candidat Président pour les échéances à venir", a déclaré Jean-Lucien Bussa.

Sûre de sa force actuelle, la CODE estime être capable de faire pas moins de 52 Députés nationaux dans la prochaine législature. "Si nous avons ce nombre, nous serons positionné pour produire les chefs des institutions. Nous sommes capables, nous devons avoir la capacité de constituer cette machine. Nous devons gagner en équipe ", insiste Jean-Lucien Bussa.

Pour sa part, le Président du MNC/L, François Lumumba, a fait le vœu de travailler ensemble avec la CODE pour atteindre les objectifs communs. Lui qui prône l'indépendance politique et économique, a laissé entendre que sa vision converge avec celle de Jean-Lucien Bussa.

La CODE doit marcher désormais avec le MNC/Lumumba dans le but d'offrir à l'actuel Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, un second mandat.

Contenu du communiqué d'adhésion

Dans un communiqué rendu public samedi 10 septembre 2022, François Lumumba a expliqué que " après réflexion par le Comité National du Parti, le MNC/L a donc opté d'adhérer au regroupement politique dénommé : La Coalition des Démocrates (CODE), une plateforme politique dont les Partis constitutifs partagent certaines valeurs nobles chères au MNC/L, notamment la lutte contre la corruption, le tribalisme, l'unité et l'intégrité de notre pays ainsi que l'émergence de la justice sociale, valeurs qui furent prônées par notre leader et modèle, Patrice Emery Lumumba, Héros National ".