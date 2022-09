Tanzanie: Construit sur fonds propres de sa Fondation, Francine Muyumba dote le Tanganyika d'un Centre des Jeunes

Investie depuis plusieurs années dans la promotion des jeunes, la Sénatrice Francine Muyumba poursuit ses actions en faveur de la Jeunesse en République démocratique du Congo.

En effet, ce jeudi 8 septembre 2022 dans la ville de Kalemie, cette élue des élus de l'espace Grand Katanga a procédé à l'inauguration du bâtiment du Centre des Jeunes du Tanganyika. Construit par la Fondation qui porte son nom, à savoir la Fondation Francine Muyumba, ce centre est composé d'une salle polyvalente de plus ou moins 400 places assises, 4 bureaux, deux toilettes pour les bureaux et 10 toilettes pour la grande salle. La cérémonie de son inauguration a eu lieu en présence notamment de la Gouverneure du Tanganyika, représentée par son Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, de plusieurs autres autorités politico-administratives et civiles de la province.

Engagement dans la promotion des jeunes

Dans son mot de circonstance, la Sénatrice et Présidente de la Fondation Francine Muyumba a déclaré que ce centre est le symbole de la solidarité que l'union fait la force au regard de la contribution de plusieurs personnalités pour son achèvement. Elle a ainsi remercié toutes les personnes qui ont travaillé aux côtés de sa Fondation pour la matérialisation de ce projet.

Francine Muyumba a annoncé que sa Fondation va poursuivre la construction des centres de jeunes dans d'autres provinces. La vision étant nationale voire continentale. Elle a également évoqué quelques réalisations en cours et celles prévues dans les jours à venir.

"Ceci dit, après Tanganyika, nous entamerons la construction du centre des jeunes de la province du Haut Katanga à Lubumbashi, du Kasaï à Tshikapa et dans la province de l'Equateur à Mbandaka. Parmi nos réalisations, la Fondation a récemment appuyé un programme des jeunes dans le Kasaï Oriental, contribué à la construction en cours du centre des jeunes de Haut Uélé. A Beni, la Fondation a assisté près de 300 jeunes femmes à accroître leurs initiatives entrepreneuriales à travers la dotation des petits moyens financiers. Rien n'a été rendu public concernant Beni car la Fondation tient à la protection et la sécurité des bénéficiaires dans cette partie du pays où les congolais vivent chaque jour comme si c'était leur dernier jour ", a-t-elle déclaré.

Protection de l'édifice

Peu avant cette déclaration, elle a exhorté les bénéficiaires du Centre des Jeunes du Tanganyika à faire bon usage de cet ouvrage. " Nous souhaitons aux jeunes bénéficiaires du projet de faire bon usage du bâtiment. Gardez-le jalousement et qu'il soit le symbole de la paix, un lieu de rassemblement et de concorde pour le développement de la province. Utilisez-le pour l'intérêt général de la jeunesse et non pour des affaires privées ", a-t-elle martelé.

Gratitudes exprimées

Pour sa part, la jeunesse du Tanganyika par le biais du président du Conseil provincial de la Jeunesse a indiqué que cette journée restera gravée dans sa mémoire. Elle se sent honorée par ce geste de la part de la sénatrice Francine Muyumba et de sa Fondation qui se soucient du bien-être de la jeunesse.

"Cette cérémonie inaugurale, restera inoubliable pour toute la Jeunesse de la Province du Tanganyika qui vient d'être vraisemblablement honorée par une icône de la jeunesse Panafricaine, en la personne de l'honorable Sénatrice Francine Muyumba, qui, n'ayant pas voulu utiliser son argent pour satisfaire ses besoins personnels, comme ferait d'ailleurs tout autre individu, cependant, elle s'est privée pour l'intérêt général de la jeunesse de toute une province, en faisant bâtir non pas un simple bureau du Conseil Provincial, mais plutôt une Ambassade pour tous les jeunes du Tanganyika ", a dit Maître Rigobert Manda Kamengwa, Président du Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika.

Il sied de noter que cette action vient de s'ajouter sur plusieurs autres déjà réalisées par la Fondation Francine Muyumba dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment l'octroi de 25 bourses d'études aux étudiants du Tanganyika et 18 du Haut-Katanga.