Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le Cardinal Ambongo devant la justice !

Le désaccord persiste entre l'archidiocèse de Kinshasa et l'ordre des dominicains pour ce qui concerne la gestion de la paroisse Saint Dominique dans la commune de Limete. Une véritable saga judiciaire entre les deux parties. L'Eglise de Kinshasa qui espérait remporter la première phase en avril dernier, a été surprise par un jugement qui a finalement tranché début août en faveur des dominicains. Il a été dit que l'action des Dominicains était déclarée recevable et partiellement fondée. Immédiatement, l'archidiocèse a interjeté appel le 22 août.

Tout est parti d'un décret du Cardinal Ambongo daté du 23 octobre 2021 retirant à l'ordre des dominicains l'animation pastorale de la paroisse Saint-Dominique, située dans la commune de Limete. En outre, le Cardinal a révoqué le prêtre dominicain Jean de Dieu Gumete qui prestait jusque-là, comme curé de ladite paroisse. Le père François Luyeye a été nommé comme administrateur diocésain

L'archevêque de Kinshasa reprochait aux dominicains "leur initiative de construire un supermarché devant l'église et à côté de la grotte mariale". Pour lui, "le bien spirituel doit primer sur toute autre considération" sur le territoire paroissial.

Réplique de la hiérarchie des Dominicains

Le frère Gérard Timoner, grand maître de l'ordre des dominicains, n'a pas tardé à réagir. Il a répliqué en adressant, à son tour, une correspondance au Cardinal Ambongo à la date du 5 novembre 2021. Le frère Timoner a rappelé à l'archevêque que le terrain abritant cette paroisse ainsi que les bâtiments qui y sont construits sont propriétés de la vice-province des Dominicains et non du diocèse. Et d'ajouter que l'ordre des dominicains était prêt "à présenter un recours hiérarchique à la Congrégation pour l'Évangélisation des peuples".

Un prêtre dominicain relayé par le journal catholique La Croix Africa, explique : "L'administrateur de la paroisse a été nommé curé. Il a voulu reprendre avec les travaux de construction de la nouvelle église paroissiale, mais les paroissiens s'y sont opposés".

Le diocèse de Kinshasa estime quant à lui que la situation est désormais "sous contrôle" et a beaucoup évolué. " La situation à Saint Dominique est prise en charge et le bien-être spirituel des fidèles demeure la priorité, affirme-t-on du côté de l'archevêché avant de soutenir à la même source que la récente nomination du curé en est la preuve. " Lorsqu'il y aura une décision finale, elle sera rendue officielle", a-t-on renchéri

Pour leur part, les laïcs au sein du conseil paroissial considèrent en revanche que la situation a peu changé et reste profondément inconfortable. " Bien que l'église et la sacristie soient ouvertes en permanence et que les activités des groupes et mouvements se déroulent normalement, les locaux administratifs restent fermés et les documents inaccessibles", confie un paroissien. Et de s'inquiéter : "beaucoup de projets importants de la paroisse restent en suspens".

En attendant, les Dominicains estiment qu'un jugement étant rendu par le tribunal, les deux parties devraient trouver un terrain d'attente pour la bonne marche de la paroisse. "L'archidiocèse devrait nous restituer la gestion de la paroisse", affirme encore le frère dominicain sollicité par La Croix Africa et d'ajouter : "S'il estime que nous ne pouvons plus la gérer, il devra louer nos locaux ainsi que l'église qui se trouve sur nos terres". L'archidiocèse de Kinshasa estime, pour sa part, qu'il faut attendre les décisions qui seront rendues après les différentes procédures qu'il a enclenchées.

Pour dire toute possibilité d'une solution à l'amiable entre l'archidiocèse de Kinshasa et l'ordre des Dominicains reste hypothétique. Tout est donc suspendu à la décision du tribunal. Une manière pour la prestigieuse Eglise de Kinshasa de résoudre un différend. Les paroissiens sont perplexes à cette guéguerre au sommet.