Congo-Kinshasa: Sama Lukonde lance officiellement LOGIRAD, un logiciel de Gestion Intégrée des Droits, Taxes et Redevances du pouvoir central

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a procédé, ce jeudi 8 septembre 2022 au Pullman Hôtel de Kinshasa, au lancement solennel du Logiciel de Gestion Intégrée des Droits, Taxes et Redevances du Pouvoir Central " LOGIRAD ".

Ce logiciel de gestion des recettes non fiscales permettra la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la Dgrad. Mais également, la réduction du temps de traitement des dossiers.

Dans son allocution, le Premier Ministre a fait savoir que plusieurs réformes ont été initiées visant à mobiliser les ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif et à la mise en œuvre de l'ensemble du programme d'action du Gouvernement.

" Le Gouvernement de la République a affiché, depuis son investiture, une détermination qui ne cesse de se consolider, celle de trouver des solutions efficaces à rythmer sur la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Chef de l'État, d'améliorer considérablement les conditions de vie de nos concitoyens. Dans cette perspective, plusieurs réformes ont été initiées visant à mobiliser les ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif et à la mise en œuvre de l'ensemble du programme d'action du Gouvernement. Bien que le cadre budgétaire qui soutient ce programme d'action reste ouvert aux appuis des partenaires extérieurs, les ressources domestiques en constituent le socle.

C'est pourquoi la levée des contraintes liées à la mobilisation des recettes et de ces ressources domestiques demeure le cheval de bataille du Gouvernement tel que repris dans l'action 12 du pilier 3 de son programme d'action. Dans ce contexte, la mise en place de la chaîne informatisée de la recette publique constitue un enjeu majeur de l'action gouvernementale. Eu égard aux informations importantes qui viennent d'être partagées par les différents intervenants, je tiens ici à féliciter tous les acteurs qui concourent à la réalisation de cette grande réforme portée par le ministère des Finances ", a déclaré le Chef du Gouvernement, Sama Lukonde tout en saluant le progrès réalisé à travers les infrastructures informatiques déjà déployées.

Quant au Logiciel de Gestion Intégrée des Droits, Taxes et Redevances du Pouvoir Central " LOGIRAD ",

Le Premier Ministre Sama Lukonde a noté qu'il permettra à tous les utilisateurs des services d'assiette et la Dgrad de travailler dans un seul et même environnement informatique. Ce qui est une première et à féliciter.

" En tant que plateforme de gestion intégrée de toutes les recettes non fiscales du pouvoir central, je crois qu'il servira de levier d'accroissement de cette catégorie de recettes encadrées par la Dgrad ", a renchéri le Chef du Gouvernement.

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a également rappelé avoir signé, en date du 4 mai 2022, le décret 22/18 rendant obligatoire l'utilisation de ce logiciel et en faisant la seule plate-forme de production des statistiques des recettes non fiscales et de l'évaluation de la performance des ministères et des services d'assiette.

" Je suis conscient que la digitalisation du processus de collecte des recettes publiques est un processus long qui requiert, au-delà de la volonté politique, un accompagnement et une assistance permanente à tous les utilisateurs des nouvelles plateformes. Je vous rassure de la ferme volonté du Gouvernement à vous accompagner jusqu'à l'atteinte des objectifs fixés ", a-t-il conclu.

Le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a souligné que le logiciel LOGIRAD est le plus grand projet d'informations dont dispose la République démocratique du Congo dans le domaine des finances publiques à ce jour. Il affirme que les résultats de sa phase pilote ont été concluants et son déploiement tant au niveau central que déconcentré est incommensurable, vue la dimension géographique du pays.

Cellule de communication de la Primature