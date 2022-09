Congo-Kinshasa: Conflit communautaire entre "Teke et Yaka "/Kwamouth - Adolphe Muzito consulte !

Pour s'enquérir et palper du doigt le conflit communautaire entre le "Teke et Yaka" dans les Provinces du Kwango et Maï-Ndombe, mercredi 7 septembre dernier, le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito a annoncé une tournée imminente dans les provinces touchées, précisément dans le territoire de Kwamouth.

Dans un communiqué de presse rendu public et signé par son chargé de communication et medias, Alain Shukuru dont une copie est sur la table de la rédaction de votre journal, le Président du Nouvel an va sillonner l'ex province du Grand Bandundu.

Comme on peut lire dans ce communiqué, le président du Nouvel élan Adolphe Muzito et ancien Premier ministre de la République Démocratique du Congo effectuera une tournée imminente dans cette partie touchée pour compatir avec les communautés "Teke et Yaka". "Adolphe Muzito annonce une visite imminente dans les provinces du Maï-ndombe et du Kwango, particulièrement dans le territoire de Kwamouth afin de compatir avec les populations victimes des atrocités survenues lors des affrontements entre les communautés Teke et Yaka", peut-on lire.

A en croire le communiqué, Adolphe Muzito profitera également de son séjour dans cette partie du pays pour apprendre davantage sur les causes profondes de cette crise en consultant les différentes forces vives.

En outre, cette même source indique qu'avant même de se rendre dans ces provinces touchées, le président du Nouvel Elan a ouvert un cadre des consultations des notables, des Chefs coutumiers et tant d'autres autorités de ces deux provinces toujours dans le cadre de trouver une solution durable pour ce conflit communautaire.

Par ailleurs, les autorités congolaises relèvent que ce conflit a déjà enregistré 18 morts, 175 maisons incendiées, et des milliers des déplacés.