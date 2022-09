Congo-Kinshasa: Nommé DG par ordonnance Présidentielle n°22/152 du 31 août 2022/OGEFREM - William Kazumba prend officiellement le bâton de commandement

"Nous venons en bon père de famille. Personne ne sera délaissé. Tous doivent s'aligner sur les règles et procédures, sur la discipline et l'éthique.

Autant que les mauvais sont appelés à devenir bons dans l'intérêt supérieur de l'Office, autant que les bons sont aussi appelés à devenir excellent et non le contraire". Tels sont les maîtres mots de l'allocution du tout nouveau Directeur Général de l'Office de Gestion du Fret Multimodal OGEFREM en sigle, M. William Kazumba Mayombo prononcés au cours de la cérémonie solennelle de remise-reprise qui est intervenue, samedi 10 septembre 2022, à l'immeuble du siège administratif.

Passation des pouvoirs entre le DG a.i sortant Philippe Kiyimpu et le DG entrant William Kazumba (de droite à gauche)Par ce grand rendez-vous avec l'histoire qui s'accomplit grâce à la clairvoyance et la détermination du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tirer la tête de l'eau certaines entreprises du portefeuille laminées par des difficultés de gestion, la nouvelle page qui s'ouvre à l'Ogefrem met fin au régime des intérimaires.

Il devient donc impérieux de se mettre au travail et recréer l'ambiance et la confiance pour que seuls, les intérêts de l'Office triomphent.

En présence du Directeur de Cabinet, représentant le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Chérubin OKENDE empêché, du nouveau PCA de l'Ogefrem M. Amisi Makutano également empêché, du Directeur Général intérimaire, des Directeurs, Cadres et agents de l'Office ainsi que le banc syndical, représenté par la présidente de l'Intersyndicale nationale Madame Cécile IDUNGUNAE, le clou de l'évènement du reste, sanctionné par la signature des PV de remise-reprise s'est déroulé d'une part, entre M. Philippe Kiyimpu Ki-Nyoso DG ad intérim sortant et M. William Kazumba Mayombo DG entrant, et entre M. Justin Kamwanya DG ai sortant et M. Emmanuel Mayele Samba DGA entrant d'autre part.

Une vue des cadres et agents de l'OGEFREMDossiers saillants sur la table

La situation générale de l'Office reprise dans les différents PV signés par les gestionnaires sortant et entrant, conformément aux états des lieux diligentés aux sièges de la direction générale, de représentations et directions provinciales, laisse entrevoir des faits saillants auxquels, le DG entrant William Kazumba, secondé par le DGA Mayele va s'y atteler et trouver le plus rapidement possible, des solutions idoines. Il s'agit, entre autres, des dossiers de nouveaux engagés et promotion des cadres de commandement ; l'Observatoire national de Transport ; Port sec de Kasumbalesa ; Mandataires FRABEMAR et Atlas; Retraités; Centre Médical de l'Ogefrem ; Botour (dossiers Locataires) ; Réintégration des Agents licenciés ; Acte transactionnel ; dossier carburant à l'Est ; Intégration FERI et Commission d'Intégration structure des prix, dossier réunion d'évaluation de contrat mandats spéciaux des mandataires...

En urgence

En dépit de nombreux autres défis à surmonter dont notamment, ceux liés au rétablissement et consolidation de la paix sociale, la restauration d'un bon climat de travail propice à la productivité, la relance de plusieurs projets, l'insuffisance des locaux, des matériels et équipements... , la mission primordiale dévolue à la nouvelle équipe dirigeante, c'est de récréer un climat de confiance entre toute la famille Ogefrem, de redorer l'image de l'Office vis-à-vis de ses clients, partenaires, mandataires, chargeurs. Et enfin, restaurer la transparence dans la gestion.

" Dès la semaine prochaine, il sera procédé à faire des états de lieux sans complaisance de chaque direction et entité. Un audit organisationnel financier et technique doit être fait pour imprimer un nouvel élan. Les mamans de l'Ogefrem bénéficieront les mêmes avantages que leurs collègues hommes ", a conclu le DG Kazumba Mayombo.

Pour sa part, le DG ai sortant Philippe Kiyimpu a exhorté l'ensemble des cadres et agents de l'Office de faciliter la tâche aux nouveaux dirigeants qui sont désormais aux affaires parce que insiste-t-il, la maison Ogefrem est commune à tout le monde.

Recréer l'ambiance

Sous une modération assurée par Madame Rebecca Ebale, responsable du Service de Communication à l'Ogefrem, le Dircab du ministre des Transports a, à son tour, émis le vœu de voir les cadres et agents de l'Ogefrem accompagner la nouvelle équipe dirigeante. " Vous devez résoudre ensemble tous les écueils qui ont régné au sein de cet Office. Il vous revient de recréer l'ambiance et se mettre tous au travail ", a-t-il martelé.

La seconde étape de l'évènement qui prend date avec l'histoire de l'Ogefrem était celle, relative à l'installation du DG Kazumba et son DGA Mayele, chacun en son cabinet de travail, situé au huitième niveau de l'Immeuble du siège.