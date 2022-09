Mali: Notre action en faits et chiffres - de janvier à juin 2022

communiqué de presse

Au Mali, conformément à son mandat, le CICR continue de répondre aux besoins des personnes touchées par le conflit et d'autres situations de violence.

Le CICR est présent au Mali depuis plus de 30 ans aux côtés des populations affectées par les conséquences humanitaires du conflit. Nous restons à leur écoute et travaillons sans relâche dans les limites de nos moyens afin de renforcer leur résilience et soulager leurs souffrances.

En plus des effets du conflit, les populations continuent de subir les conséquences du changement climatique qui donnent lieu à d'autres formes de tensions intercommunautaires. En collaboration avec les autorités Maliennes et la Croix Rouge Malienne, nous menons ces actions exclusivement humanitaires dans le strict respect de nos principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité.

Voici un aperçu de nos actions majeures au cours de la première partie de l'année 2022.

3 137 000

Animaux vaccinés au profit de 79'991 ménages d'éleveurs.

27 140

Personnes ont bénéficié de soins de santé primaire (préventifs et curatifs).

68 590

Personnes ont eu un accès amélioré à l'eau potable.

5 000

Membres du pouvoir judiciaire, leaders locaux et religieux, journalistes et blogueurs sensibilisés sur le droit international humanitaire (DIH).

Pour en savoir plus sur notre action pour la période de janvier à juin 2022 au Mali, vous pouvez télécharger le fichier ici.