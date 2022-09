Sénégal: Mesures antiterroristes et droit international humanitaire : « Sauvegarder l'accès humanitaire au Sahel », dixit Adama Dieng ancien sous SG de l'ONU

communiqué de presse

Dakar, Sénégal 07 septembre 2022 : Le Bureau Régional pour l’Afrique de l’ouest du Comité International de la Crois Rouge (CICR) a organisé ce mercredi 07 septembre, un “Humanitarium itinérant” relatif à l’impact des mesures antiterroristes sur l’accès humanitaire au Sahel. Cette session a également permis de lancer le second numéro de la Revue internationale de la Croix-Rouge portant sur « Le contre-terrorisme, les Sanctions et la Guerre », et « Le Sahel ».

Lors de ses remarques introductives, le Sénégalais Adama Dieng, Membre du Comité éditorial de la Revue internationale de la Croix-Rouge et ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU, est revenu sur l’instabilité dans la région du Sahel, qui a facilité l’émergence de certains groupes « terroristes ». D’après le haut fonctionnaire « dans le but de contraindre le peuple sahélien et les décideurs à verser des rançons ou à faire des concessions politiques, ces groupes ont eu recours à diverses méthodes terroristes, notamment en perpétrant des attaques meurtrières, sans aucune distinction, contre des cibles civiles et militaires, en attaquant le public et les propriétés privées, en kidnappant des individus et plus encore. » Pour y faire face en plus des réponses militaires, la communauté internationale a développé ainsi un cadre juridique et politique qui vise à bloquer le soutien direct et indirect aux individus, groupes et organisations désignées comme terroristes – généralement à travers des sanctions, mais aussi d’autres mesures telles que des lois pénalisant certaines activités.

Néanmoins selon M. Dieng « Malgré leur légitimité en théorie, ces efforts pour couper les sources de soutien au terrorisme ont rapidement généré une nouvelle série de défis humanitaires. » D’après le CICR, au Sahel, un nombre important de groupes armés sont parties à un conflit armé non-international, et exercent un contrôle ou une influence sur un territoire et sa population et les législations pénales relatives au terrorisme peuvent entraver les activités humanitaires impartiales (telles que la fourniture de biens essentiels à des populations civiles vivant dans des zones difficiles d’accès, les visites de détenus, les séances de dissémination sur le DIH, etc.) dans les zones sous contrôle, de facto, de groupes armés désignés comme « terroristes », et ce au détriment des personnes dans le besoin.

Ainsi selon Valentina Bernasconi, Cheffe de la délégation régionale du CICR à Dakar, cet humanitarium ambitieux permet de Sensibiliser la communauté diplomatique de Dakar aux potentiels effets négatifs des mesures antiterroristes sur l’accès humanitaire, et à la nécessité de protéger l’action humanitaire impartiale au Sahel. « Nous souhaitons mettre en lumière les solutions existantes aux niveaux global et régional afin d’atténuer les potentiels effets néfastes des mesures antiterroristes sur l’action humanitaire, et encourager les Etats à introduire des clauses d’exemption humanitaire dans leurs législations pénales antiterroristes » a affirmé Mme Bernasconi.

Des parteniares stratégiques tels que le Dr. Bakary Sambe, Directeur régional, Timbuktu Institute, M. Hamadou Hassane, Directeur pays Niger-Burkina Faso, Norwegian Refugee Council ainsi que SE Ambassadeur Stéphan Sylvain Sambou, Directeur Afrique et Union africaine, Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ont également pris part aux échanges.

Extrait de Biographie de M. Adama Dieng :

Adama Dieng, Membre du Comité éditorial de la Revue internationale de la Croix-Rouge et ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU. Il est Président d’honneur du World Justice Project siégeant à Washington et de l’Association internationale pour la défense de la liberté religieuse. Parmi ses multiples fonctions, il a été membre fondateur du Conseil des gouverneurs de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), de l’Institut international de droit humanitaire et de l’Institut international des droits de l’homme. Il est membre fondateur de l’Union panafricaine des avocats et membre du Comité de rédaction de la Revue internationale de la Croix Rouge. Dieng a reçu nombre de distinctions honorifiques et des prix pour sa contribution et ses acquis dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire. Il est l’auteur de plusieurs publications sur des sujets variés, notamment les droits de l’homme, le droit pénal international ou encore le droit des réfugiés. Il est actuellement membre du Conseil de justice interne des Nations Unies, Conseiller spécial du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI), Expert indépendant du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur le Soudan et Conseiller spécial du Comité supérieur pour la fraternité humaine.

Note aux éditeurs sur la revue :

La Revue a été établie en 1869 – il y a plus de 150 ans. Il s’agit d’un périodique académique évalué par les pairs, produit et publié par le CICR et les presses universitaires de Cambridge. La Revue reflète une ligne éditoriale large, puisqu’elle propose des contributions dans le domaine du droit international humanitaire, de la politique et de l'action humanitaire sous leurs multiples facettes. Elle est publiée trois fois par an. Tous les articles publiés dans la Revue sont disponibles gratuitement sur le site de Revue.

Une dimension importante de la mission de la Revue implique d’examiner l’environnement du droit international humanitaire, des politiques et de l’action humanitaires, et de s’interroger sur les problématiques clés d’aujourd’hui – et sur celles de demain. C’est sur ce fondement que la Revue a publié deux numéros particulièrement importants cette année. Le premier est relatif au contre-terrorisme, aux sanctions et à la guerre, tandis que le second est dédié au Sahel