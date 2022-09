Kenya: William Ruto propulsé au sommet de l'Etat

À 55 ans, le vice-président sortant du Kenya pendant près de dix ans, William Ruto, va devenir officiellement ce 13 septembre le président du pays.

Six jours après l'élection du 9 août marquée par le calme malgré une impatience grandissante, William Ruto a été déclaré vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour son principal rival, Raila Odinga, par la Commission électorale secouée de divisions internes.

Après la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle par la Cour suprême du Kenya, William Ruto va prêter serment le 13 septembre en présence de plusieurs chefs d'Etat dont le Congolais Denis Sassou N'Guesso qui a quitté Brazzaville ce 12 septembre pour Naïrobi.

Huitième d'une fratrie de neuf enfants, William Ruto est né le 21 décembre 1966 dans la région de Kamagut, comté kenyan d'Uasin Gishu. Il est diplômé en sciences politiques.

Après avoir terminé ses études de niveau O, Ruto a rejoint le "Kapsabet high school" situé à Nandi, pour poursuivre ses études de niveau A. Plus tard, il a rejoint l'université de Nairobi, où il s'est inscrit au baccalauréat, se spécialisant dans des sujets tels que la zoologie et la botanique. Il a obtenu son diplôme en 1990 et par la suite sa maîtrise dans la même université.

En 1992, William Ruto a rejoint le parti "Kenya african national union" (Kanu), lors de la campagne électorale pour soutenir le fondateur du parti, Daniel arap Moi. Cette campagne n'a pas seulement été un grand succès, mais elle a également prouvé les compétences politiques de ce leader. Ses qualités de leadership l'ont aidé à se faire élire à divers postes au sein du gouvernement.

Il a été candidat au Kanu et est entré dans la sphère politique du Kenya, après avoir été nommé député de la circonscription d'Eldoret North, en 1997. Il a débuté dans la fonction publique sous Daniel arap Moi, puis devient en 2001 l'assistant personnel d'Uhuru Kenyatta, ministre à l'époque.

En 2002, il a été élu ministre adjoint de l'intérieur et, la même année, il a de nouveau été élu au Parlement. Ce leader est devenu le secrétaire général du Kanu en 2005. William Ruto annonçait en 2006 qu'il contesterait les élections présidentielles, qui devaient commencer l'année prochaine. Cependant, sa décision n'a pas été appuyée par ses camarades et a donc tenté de déposer la candidature du " Mouvement démocratique orange ", sans obtenir de nomination. En 2007, William Ruto s'est séparé du parti Kanu et a démissionné de son poste de secrétaire.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2013, il est élu vice-président comme colistier de Uhuru Kenyatta. Les deux hommes cheminent ensemble pendant cinq ans puis se fâchent. Une fois élu député en 2017, il devient l'un des plus farouches opposants du président sortant.

En outre, il a dû faire face à de nombreux obstacles au cours de sa carrière politique et a été accusé de nombreux méfaits. Un certain nombre d'affaires pénales sont en cours devant lui à la Cour pénale internationale. Cependant, cela n'a pas diminué sa popularité parmi les masses qui l'ont toujours soutenu. Il a travaillé au sein du comité chargé des réformes de la Constitution.

Son accession à la fonction suprême vient parachever la légende de " self made man " construite par cet enfant d'une famille modeste de la vallée du Rift (ouest).