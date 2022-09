Congo-Kinshasa: Grands remèdes !

"Aux grands maux, les grands remèdes", dit-on. La semaine dernière aura été affreux pour les habitants de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

A défaut de carburant, de nombreuses activités ont été paralysées. La circulation des personnes était un véritable calvaire. Pas de moyens de transport, des embouteillages ça-et-là à la suite des longues files d'attente des véhicules. Des kinois ont eu toutes les peines du monde pour se déplacer. En dépit des mesures prises et annoncées par le Gouvernement par le biais du ministre de tutelle, Didier Budimbu, la situation s'est un peu améliorée. Un tout petit peu quand même. L'on tend tout droit vers le bout du tunnel après le calvaire bien vécu à Kinshasa, la semaine dernière.

Face à la perturbation de l'offre du carburant particulièrement à Kinshasa, conséquence du conflit russo-ukrainien sur le marché mondial, d'après le Conseil des ministres, le Président de la République a chargé le Gouvernement de mener de nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur les revenus des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe.

Ces actions consistent notamment, à renforcer le rôle moteur de la Société Pétrolière Nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays ; remettre la Société Congolaise des Industries de Raffinage (SOCIR) dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut lourd et léger ; nettoyer sans complaisance la structure des prix, et ce, dans les plus brefs délais ; requalifier les fonctions et la gestion du Stock stratégique et du Stock de sécurité. Pour ces grandes mesures, le Président de la République a rappelé que le Stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant soixante jours, lors d'une période de crise comme celle-ci.

Ces mesures seront-elles appliquées ? Beaucoup de promesses ont été faites sans être concrétisées. Sera-t-il le cas avec les remèdes miracles proposées, cette fois-ci, par le Garant du bon fonctionnement des Institutions ? À ce sujet, le Premier Ministre a été chargé de s'assurer que toutes les dispositions et actions sont prises afin de résorber cette situation de rationnement de carburant à la pompe avant le prochain Conseil des Ministres. " Aux grands maux, les grands remèdes ? ", la fin justifie les moyens.