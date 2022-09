Cameroun: Excellence scolaire - Denise Fampou offre des kits scolaires aux meilleurs élèves de sa commune

Ils sont plus de 1120 élèves du primaire qui ont reçu des kits scolaires des mains de Mme le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2è

Les années se suivent et se ressemblent décidément à Douala 2è. Pour la 15è année consécutive, les meilleurs élèves de la commune d'arrondissement de Douala 2è ont reçu des présents de Mme le maire. Ils sont issus de 56 écoles toutes répertoriées dans cet arrondissement dont 35 écoles publiques et 21 écoles privées confessionnelles parmi lesquelles 13 du sous système anglophone.

Les kits distribués aux enfants sont constitués de sacs, cahiers et stylos billes de quoi démarrer l'année scolaire avec sérénité. En présence des autorités administratives, locales, éducatives et traditionnelles, les meilleurs élèves ont reçu leurs kits scolaires. Ceci dans l'allégresse, la convivialité et surtout animés d'un esprit de profonde gratitude envers le Maire de Douala II.

Cette cérémonie d'encouragement des meilleurs écoliers à mieux travailler, a certes pour but de soutenir les parents dans la scolarisation de leur progéniture mais aussi de promouvoir le développement social et économique de " notre Commune qui dépend inéluctablement de la qualité de ses ressources humaines.

Dans le cadre de nos multiples actions en faveur de nos populations, l'encadrement de notre jeunesse occupe une place de choix. Au cours de nos mandatures, la politique d'encadrement des jeunes a été conçue, mise en œuvre à travers des actions pérennes qui impactent véritablement et positivement dans la formation de notre jeunesse afin d'assurer la bonne relève pour demain.

C'est pour cela que la panoplie de nos actions à l'égard des jeunes a été élaborée sans rupture, se tenant les unes les autres pour assister notre progéniture du tout petit au plus grand ", a déclaré le maire. Pour elle , la joie, le jeu, la nutrition et la santé sont les quatre points cardinaux de la vie des tout-petits. Ces quatre points forment la base des actions de la mairie de Douala II en faveur des plus petits à travers la célébration de l'arbre de noël, la distribution gratuite des suppléments alimentaires, les campagnes de vaccination et de déparasitage, la distribution gratuite des moustiquaires.

Quant aux plus grands, poursuit Me Denise Fampou: " les stages de vacances, les stages académiques ainsi que les stages professionnels sont autant d'actions que nous mettons en œuvre pour encadrer notre progéniture. L'appui à l'éducation civique et citoyenne n'est pas du reste. En effet la Mairie de Douala IIe organise parallèlement d'autres activités éducatives sur les valeurs civiques et l'hygiène en milieu scolaire pour parfaire une éducation de qualité en faveur des élèves ".

En outre, il a été rappelé que dans les actions de cette mairie en faveur de la jeunesse, le maire et ses collaborateurs ne se sont pas limités uniquement à l'apprenant qu'est l'élève. Ils se sont intéressés à leur cadre de travail par la construction et la réhabilitation des salles de classe, la construction des toilettes et des points d'eau potable dans les écoles, la construction des barrières, l'aménagement des cours et l'équipement des écoles en tables bancs, la lutte contre la pandémie à COVID-19 en mettant à la disposition des directeurs d'école les kits de lutte contre le coronavirus et la désinfection et désinsectisation des écoles.

Concernant les enseignants, Il faut dire que la commune met un accent particulier sur leurs outils de travail à travers le renforcement des moyens mis à sa disposition par l'Etat pour le paquet minimum que " nous prenons le plus grand soin à remettre toujours à temps c'est-à-dire avant chaque rentrée scolaire. Nos actions en appui à la Jeunesse datent depuis 2008. Ceux qui sont présents à cette cérémonie nous ont accompagnés dans ce lourd labeur mais combien exaltant. Je profite de cette opportunité pour apprécier l'implication soutenue des enseignants qui ne cessent de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que l'encadrement de nos enfants soit à la dimension de la Politique des Grandes Réalisations prônée par le Chef de l'Etat Son Excellence Monsieur Paul Biya " .