Cameroun: Reconnaissance - 03 Prix pour honorer la mémoire de Bernard NJONGA

Les prix en jeu, visent la reconnaissance de la mémoire de Bernard NJONGA. Un nom réputé dans le développement local et la préservation de l'environnement.

Une initiative de l'ONG Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement ( SAILD), en partenariat avec le journal "La Voix du Paysan". Le processus a été lancé jeudi dernier à Yaoundé, au cours d'un point de presse collégialement délivré par les dirigeants de l'ONG SAILD et ceux du journal La Voix du Paysan.

Au total, trois prix pour faire allégeance à la mémoire du fondateur du parti politique Croire au Cameroun ( CRAC), Bernard Njonga, décédé le 21 février 2021. Il s'agit du Prix Bernard NJONGA pour la photographie sociale, Prix Bernard NJONGA pour la littérature sur le développement rural, et Prix Bernard NJONGA pour les études ressortissant au développement rural.

<< Nous voulons à travers ces prix, montrer les atouts vantés par un homme public que nous avons tous connu : Bernard NJONGA, mais qui malheureusement, n'est plus avec nous depuis plus d'un an>>, a déclaré pour le regretter, le secrétaire général de l'ONG SAILD, Hozier Nana. Et de poursuivre que Bernard Njonga << considérait comme atouts, la photographie, la littérature pour le développement, des études, pour transmettre un message. Et ces atouts sont à travers l'observation, tout simplement. Il voyageait beaucoup en milieu rural, il observait, il capturait, il immortalisait. Heureusement ces actions ont été léguées, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, et nous voulons qu'il y ait des différents NJONGA comme ça qui continuent parce qu'effectivement, une image vaut mieux que mille mots.

La garantie est saine, d'abord votre engagement pour répercuter cette action, sera un atout pour nous, un atout sur lequel nous allons nous appuyer, mais aussi le souhait de plusieurs acteurs. Il y'a beaucoup d'acteurs en grand nombre, qui veulent vraiment perpétuer la mémoire de Bernard NJONGA. Je pense qu'on se comprebds tous qu'il y'a des gens qui sont prêts à y mettre de leur temps, les petits moyens qu'ils ont pour que cela se réalise.>>

Prenant la parole pour le compte du journal La Voix du Paysan, Enesto YENE a indiqué que les prix mis en compétition ont été créés pour la pérennité de l'œuvre multiforme de Bernard NJONGA, mais aussi, pour réveiller en les Camerounais, la nécessité surtout de s'engager pour les causes qui ont constitué le combat de l'illustre disparu. << Le dernier ouvrage de Bernard NJONGA s'intitulait "Je continue", ce n'était pas que je m'arrête pour que ça s'arrête, ou alors c'est la fin du parcours, j'ai combattu le bon combat, non c'était écrit " Je continue ". Et comme il a dit "Je continue", nous allons continuer parce-que tous les institutions qu'il a créées sont entrain de lui suivre. Quand vous regardez le SAILD, quand vous regardez "La voix du Paysan" qui paraît depuis 1988 de façon ininterrompue, qui est pssée au numérique, bien avant beaucoup de médias, vous n'allez pas dire qu'on ne fait rien>>, a fait savoir l'acteur de la société civile.

Les différents prix

Prix Bernard Njonga pour la photographie sociale. Il s'agit de raconter une histoire, une découverte, un fait ou une réalité de nature à instruire et à inspirer.

1- A) Montant : 350 mille francs CFA ;

Prix spécial du jury : 150 mille francs CFA ;

2- Prix Bernard Njonga pour la littérature sur le développement rural. Ce dernier prime les œuvres écrites axées sur les problèmes du monde rural, notamment sur les changements et les solutions ;

A) Document de réflexion ou documentaire : 500 mille francs CFA ;

B) Document d'information scientifique et technique : 500 mille francs CFA ;

Article de presse : 300 mille francs CFA. L'article doit être rédigé dans les deux ans avant la date de soumission.

Déposer sa candidature, jusqu'au 18 octobre 2022

E-mail : bernardnjongaprize@gmail.com