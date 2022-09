Ile Maurice: Accident à Riche-en-Eau - Une aide-soignante succombe à ses blessures

Vishwanee Ramdoss, une aide-soignante de 44 ans, est décédée samedi à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Rose-Belle. L'habitante de St-Hubert y était depuis mercredi, après un accident où la voiture de son époux a percuté un arbre. Elle était admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, depuis le 7 septembre, après avoir été victime d'un grave accident de la route à Riche-en-Eau. Vishwanee Ramdoss, 44 ans, une Health Care Assistant aux hôpitaux de Mahébourg et de Rose-Belle, a rendu son dernier souffle samedi après-midi.

Le jour de l'accident, cette habitante de St-Hubert se trouvait en voiture avec son fils, un collégien en Grade 12, et son époux. Ce dernier conduisait le véhicule lorsqu'il a fait une sortie de route après des problèmes mécaniques. Père et fils s'en sont sortis avec des blessures superficielles, alors que Vishwanee Ramdoss a été grièvement blessée. L'autopsie pratiquée par le chef médecin légiste de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué son décès à un "septic shock due to injuries".

"Le village de St-Hubert a perdu une femme exemplaire et dévouée dans son travail."

Après le décès de la quadragénaire, ses proches encore en état de choc confient que l'époux de Vishwanee est bouleversé. Le jour du drame, la famille rentrait chez elle et revenait de Moka. "Ils s'étaient rendus au MGI, à Moka, pour assister à une cérémonie où leur fils qui fréquente le collège Royal de Curepipe avait été récompensé, vu qu'il figure parmi les meilleurs candidats de la Cambidge Internationational Assessment Education", confie l'entourage du couple. Le volant de la voiture se serait retrouvé tout d'un coup bloqué et lorsqu'il a voulu le redresser la voiture a terminé sa course contre un arbre.

Le conseiller du village de St-Hubert, Nitin Jeeha, qui a été témoin de l'accident, exprime ses sympathies à ceux affligés par cette perte tragique. "Le village de St-Hubert a perdu une femme exemplaire et dévouée dans son travail. Je me trouvais à l'arrière car j'attendais que nous passions le virage pour doubler leur véhicule quand subitement leur voiture a percuté un arbre. Je peux dire que l'époux de la victime ne roulait pas vite."

Après le décès de ce membre du personnel hospitalier, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a exprimé ses condoléances à la famille à travers sa page Facebook.