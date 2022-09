Ile Maurice: Nouvelle stratégie politique - Le MSM veut se refaire une beauté

Le jeu de chaises musicales à la tête des corps-parapublics et institutions d'État ou encore les sorties de Pravind Jugnauth n'ont rien d'anodin. Au MSM, des membres font comprendre que le gouvernement s'est donné jusqu'à décembre pour refaire son image, conquérir une partie d'électeurs précis et ramener d'autres vers lui après les avoir perdus aux dernières élections.

Deux explications pour ces changements de stratégie du gouvernement, disent des proches du Mou- vement socialiste militant (MSM). Le Prime Minister's Office prépare le terrain pour une éventuelle organisation d'élections municipales, tout en gardant en tête que le Premier ministre pourrait dissoudre le Parlement avant le jugement du Privy Council si ses conseillers juridiques sentent que les law lords pourraient se pencher en faveur de Suren Dayal qui fait appel devant cette instance après que la Cour suprême a rejeté sa pétition électorale contestant les élections dans la circonscription de Moka-Quartier-Militaire.

Par ailleurs, bien que des ministres aient démenti tout remaniement ministériel à la sortie du Conseil des ministres vendredi, ils en parlent entre eux. Un remaniement est un des éléments de cette nouvelle stratégie. Outre l'entrée d'une ancienne du Mouvement militant mauricien (MMM) au Cabinet pour grignoter l'électorat mauve (voir hors-texte), Roubina Jadoo-Jaunbocus pourrait se voir offrir le poste d'Attorney General.

L'ancienne ministre avait été contrainte à la démission sous le premier gouvernement de Pravind Jugnauth après avoir été éclaboussée par la commission d'enquête sur la drogue en 2018. Bien que la Cour suprême ait invalidé certaines des conclusions du rapport en avril 2021, elle n'aura fait son retour au MSM qu'en juillet 2022. Et ce n'est que le mois dernier qu'elle a pu monter sur une estrade politique aux côtés de Pravind Jugnauth.

D'après nos renseignements, un autre ancien ministre de Pravind Jugnauth pourrait être beaucoup plus présent dans le pays. L'ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, Showkutally Soodhun, a d'ailleurs participé à un dîner au Trianon organisé par la Muslim Social Welfare Brotherhood avec des pèlerins du hadj vendredi. Le Premier ministre devait être présent, mais il s'est excusé au dernier moment.

On laisse entendre que Showkutally est derrière cette soirée. D'ailleurs, l'ancien ministre n'a pas manqué de souligner qu'il travaille pour le pays et... pour Pravind Jugnauth. Il était également présent dans le Sud, à Chemin-Grenier, hier, pour une autre fonction de la même association. Showkutally Soodun, pensent certains stratèges, a un charisme que d'autres ministres n'ont pas pour séduire cette communauté. Toutefois, sa présence aux côtés de Pravind Jugnauth ne fait pas l'unanimité. Des conseillers de Pravind Jugnauth craignent que ses déclarations puissent nuire au leader du MSM.

Le senior advisor Zouberr Joomaye a également un rôle important dans cet exercice de séduction. Il a pour tâche d'être à l'écoute des associations socioculturelles et des organisations gouvernementales. D'ailleurs, il a passé une bonne partie de la soirée aux côtés de Pravind Jugnauth lors de la célébration du 75e anniversaire du Pakistan organisée par le haut-commissariat de ce pays.

Finalement, Raouf Gulbul, l'avocat de Pravind Jugnauth - lui aussi cité dans le rapport de la commission drogue mais dont la Cour suprême a demandé d'enlever les passages le concernant, en novembre 2021 - a été nommé président du conseil d'administration d'Airports of Mauritius Ltd et d'Airport Terminal Operations Ltd pour remplacer Prakash Maunthrooa, qui est désormais le directeur général de la Central Water Authority.

La nomination de Prakash Maunthrooa à la tête de la CWA ne serait pas un hasard, déclare une source du gouvernement. Il devra piloter les grands chantiers pour améliorer la distribution d'eau avant les élections générales afin d'honorer la promesse d'offrir l'eau sur une base 24/7. À court terme, Prakash Maunthrooa devra gérer la période sèche qui se pointe déjà afin d'épargner au gouvernement des critiques.

De plus, les changements à la tête d'autres institutions depuis quelques semaines visent à améliorer leur efficacité pour le bien-être de la population et pour l'image de l'Hôtel du gouvernement. À titre d'exemple, bien que le départ de Jean Donat comme directeur général du Central Electricity Board soit dû à un conflit avec le conseil d'administration et des ingénieurs de l'organisme, le gouvernement veut également trouver une solution pour minimiser l'impact d'une éventuelle hausse des tarifs d'électricité sur les consommateurs en nommant une autre personne.

Hanoomanjee de nouveau speaker ?

En outre, avec la démission de Maya Hanoomanjee comme haut-commissaire de Maurice en Inde, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale pourrait être appelée à remplacer Sooroojdev Phokeer comme speaker, qui ne fait plus l'unanimité au sein même du gouvernement. "Il y a aussi les procès intentés par des députés travaillistes contre lui qui arrivent", rappelle un proche du Sun Trust.

Par ailleurs, l'équipe de communication de Pravind Jugnauth veut donner l'image qu'il est à l'écoute de tout le monde en étant présent aux côtés des religieux et des membres des associations sociales et culturelles. Pas plus tard que samedi, le chef du gouvernement était à la célébration du 50e anniversaire de la présence de la congrégation des Missionnaires de charité à Maurice. Au cours de la semaine écoulée, il était à une cérémonie de marche sur le feu à Le Hochet et, le même jour, il a participé à la messe à l'église St-Léon, à Quartier-Militaire. Quelques jours plus tôt, le Premier ministre avait marqué sa présence à une prière organisée par une société télégoue et avant cela, il avait célébré le Ganesh Chaturthi avec une association.

Au bureau du Premier ministre, déclare une source, ils ont appris que refaire l'image du gouvernement est impossible sans le soutien de la presse privée malgré la couverture de la Mauritius Broadcasting Corporation. D'où l'appel des ministres Avinash Teeluck, Sudhir Mudhoo et Kalpana Devi Koonjoo-Shah lors de leur conférence de presse mardi dernier. Sur un ton plutôt conciliant, ils ont demandé à la presse de rapporter également de bonnes choses accomplies par le gouvernement. Encore faudrait-il être invité...

Pravind Jugnauth en voyage

Le Premier ministre quittera le pays probablement la semaine prochaine pour New York afin de participer à l'assemblée générale des Nations unies dont les travaux débutent ce mardi. Il n'y a aucune communication en provenance de son bureau pour préciser la date de son départ. Les chefs d'État et de gouvernement seront appelés à intervenir devant l'assemblée des Nations unies du 24 septembre au 4 octobre. Son adjoint, Steven Obeegadoo, sera également en déplacement en France afin de participer au salon du Top Resa, qui se tiendra du 20 au 22 septembre dans la capitale française. Si leur absence au pays coïncide, Leela Devi Dookun-Luchoomun sera la Première ministre par intérim.

Lobbys et tractations pour entrer au cabinet

Un remaniement ministériel est vraiment dans l'air. Cet exercice cadre justement avec le changement de stratégie du gouvernement. Dorine Chukowry, l'élu de Port-Louis Ouest/GRNO et ancienne du MMM était pressentie pour être ministre, mais il nous revient qu'Alan Ganoo fait un lobby pour que ce poste revienne à Tania Diolle. En tout cas, c'est ce que laissent entendre des proches de l'élue de Port-Louis. D'ailleurs, nous apprenons que Pravind Jugnauth s'est entretenu avec les ministres Ganoo et Ramano vendredi.

Le Muvman Liberater (ML) d'Ivan Collendavelloo fait aussi campagne pour qu'Ismael Rawoo ou Zahid Nazurally fassent leur entrée au cabinet. D'ailleurs, le ML a tenu un dîner pour célébrer la fête Eid à Rivière-des-Anguilles au début du week-end. Ivan Collendavelloo a aussi évoqué les dires selon lesquels il aurait le poste de ministre mentor.

Un poste de ministre pourrait également revenir à Francisco François, le député de l'Organisation du Peuple de Rodrigues, afin de compenser ce parti qui a perdu les élections régionales face à l'entente de l'opposition composée du Front Patriotique Rodriguais, l'Union du Peuple de Rodrigues, le Parti Social mauricien social-démocrate Rodrigues, le Mouvement Militant rodriguais et le Mouvement indépendantiste Rodriguais.