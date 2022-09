Soudan: Cours de formation sur l'estimation des stocks de poissons dans l'État de Khartoum

Khartoum — Les travaux du cours national de formation dans le domaine de l'évaluation des stocks de poissons ont commencé au siège de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), en coopération avec le ministère de l'Agriculture, Elevage et Irrigation dans l'Etat de Khartoum, au profit de 17 participants parmi les cadres travaillant dans le domaine de la pêche.

Le cours de cinq jours aborde de nombreux sujets, notamment la définition du concept d'unité de stock et les étapes de base de l'évaluation des stocks de poissons et des modèles complets, les méthodes de collecte d'échantillons et de données, les méthodes directes et indirectes d'estimation des stocks de poissons, l'identification des méthodes de évaluations de l'éducation et de la rééducation, en plus d'estimer les stocks de poissons et de l'étude sur les œufs, estimer le niveau de croissance des poissons, le taux de mortalité, la survie et la mortalité naturelle, puis estimer le volume de l'offre.