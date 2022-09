Congo-Brazzaville: Rentrée 2022-2023 - Des fournitures scolaires offertes aux enfants vulnérables

L'association Les amis des enfants, dirigée par Ciani Quevai Yoka, a fait le 10 septembre à Brazzaville un don de kits scolaires aux enfants vulnérables dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes 2022-2023.

L'œuvre caritative entre dans le cadre de la réalisation de la première phase du Projet d'appui aux dispositions juridiques de l'épanouissement social des enfants défavorisés, dont la mise en œuvre porte sur l'application des principes juridiques de la loi Potignon et de la convention internationale des droits de l'enfant.

Ainsi donc, le responsable de l'association Les amis des enfants a offert les kits sur la base des listes présentées par les délégués des circonscriptions d'action sociale des arrondissements Moungali, Ouenzé, Talangaï et Djiri.

" L'école nous permet d'être très éduqués. Elle nous apprend à être plus polis et à nous accepter les uns et les autres. Elle nous enseigne aussi l'ouverture d'esprit, ce qui signifie d'être respectueux envers les personnes qu'on ne connaît pas, de respecter la religion des autres et la couleur de leur peau ", a reconnu un enfant bénéficiaire de kits scolaires.

L'association Les amis des enfants, qui œuvre depuis près d'une décennie, croit à l'éducation qui est un puissant facteur de changement car elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Elle est aussi essentielle à la réalisation de chacun des 17 Objectifs de développement durable.

" En plus des droits reconnus à l'enfance, les enfants orphelins, abandonnés, trouvés, déplacés, de la rue, réfugiés, demandeurs d'asile, autochtones et albinos ont droit à l'éducation, à la formation et à des privilèges sociaux qui consolident leur auto-prise en charge et facilitent leur insertion, leur participation à la vie sociale ", a indiqué Ciani Quevai Yoka, président de l'association Les amis des enfants. Il a ajouté que l'éducation est un instrument puissant pour réduire la pauvreté et les inégalités, améliorer la santé et le bien-être social, et poser les bases d'une croissance économique durable.

Au Congo comme ailleurs dans les autres pays du monde, le nombre d'enfants vulnérables est toujours croissant. C'est ainsi que Ciani Quevai Yoka a plaidé pour les enfants défavorisés issus des familles démunies.

" Le nombre d'enfants défavorisés est toujours élevé et ils se comptent par milliers si ce n'est par million à travers le monde. Ce qui revient à dire que ce geste caritatif n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. L'association Les amis des enfants supplie les personnes de bonne volonté tant morales que physiques, publiques et privées, organismes nationaux et internationaux de bien vouloir soutenir la réalisation du Projet d'appui aux dispositions juridiques de l'épanouissement social des enfants défavorisés par des dons généreux, qu'ils soient financiers ou en nature ", a indiqué Ciani Quevai Yoka.

Les systèmes d'éducation inculquent des connaissances et des manières d'agir qui sont dites primordiales quant au bon développement de nos sociétés. Notons qu'en 2016, l'association Les amis des enfants avait organisé, le 16 juin à Brazzaville, une causerie-débat portant sur la thématique " L'éducation des enfants : affaire de tous ", dans le cadre de la commémoration de la Journée de l'enfant africain.