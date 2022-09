Congo-Brazzaville: Bicentenaire du Brésil - Des artistes congolais s'imprègnent des techniques du rythme musical

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la République fédérative du Brésil, la chanteuse lyrique de ce pays, Janette Dornellas, et le pianiste brésilien, Thales Silva, ont animé, le 9 septembre à Brazzaville, une séance d'apprentissage sur des techniques du rythme musical au profit des jeunes artistes congolais.

D'après l'ambassadeur du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes, l'atelier master classe qui a duré environ deux heures rêvetait " une importance capitale " et a permis " aux jeunes congolais d'avoir une expérience de la musique brésilienne ".

Au Brésil, la musique fait partie intégrante de la vie quotidienne. Comme tous les habitants de l'Amérique latine, les Brésiliens ont le rythme dans la peau. Les genres les plus célèbres correspondent à la samba, la bossa nova et au forro. Ils se complètent par une scène contemporaine aux revendications souvent sociales, faisant la part belle à l'axé, au reggae, au funk carioca et au rap. La musique est assurément la forme d'art la plus populaire de ce pays.

En effet, la musique fait partie des éléments les plus importants de la culture brésilienne. Non seulement elle compte un très long registre de genres, mais aussi cette facette du patrimoine est également un héritage des populations qui se sont succédé sur ce territoire, à savoir les Américains et les Amérindiens, les Européens, surtout les Portugais qui l'ont colonisé, et les Africains ramenés de leur continent pour travailler en tant qu'esclaves dans leurs champs.

Au fil des ans, ces trois cultures se sont mélangées, mais dans la majorité des genres musicaux on retrouve surtout une prédominance de la culture africaine.