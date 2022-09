Congo-Brazzaville: Atelier vacances 2022 - Des jeunes filles initiées aux valeurs républicaines

Les filles des écoles de Brazzaville et de l'Ile Mbamou ayant pris part à l'atelier vacances " Fille-lelo, femme-lobi " ont été sensibilisées aux valeurs qui fondent la République, dont la fierté d'appartenir à la nation Congo, le mythe de l'Occident...

Organisé par la Fondation Jeunesse, éducation et développement (JED), l'atelier vacances " Fille-lelo, femme-lobi " s'est tenu du 3 août au 3 septembre. La remise des certificats de participation aux vingt-quatre filles qui y ont pris part a eu lieu le 11 du mois en cours à Brazzaville. " Cet atelier a pour objectif de façonner la femme congolaise de demain dans son acceptation la plus noble ", a indiqué la présidente de la Fondation JED, la députée Esther Ahissou Gayama, en présence notamment de quelques parlementaires, des directrices de cabinet des ministres en charge de la Promotion de la femme et de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire...

La fierté d'appartenir à la nation Congo ; la place de la culture et de la tradition ; le rôle des députés et des conseillers municipaux ; le vivre-ensemble en société et en famille ; entreprendre jeune ; l'orientation professionnelle ; le mythe de l'Occident... font partie du programme éducatif, d'encadrement et d'accompagnement que les participantes à l'atelier ont suivi. Les thèmes ont été développés par des politiques, des universitaires, des acteurs de la société civile spécialistes des différentes questions évoquées. " Nous saluons l'initiative de la Fondation JED qui vise à éduquer, former et accompagner les filles que nous sommes à devenir des femmes bâtisseuses de demain ", a déclaré Méjina Enpoussa, donnant lecture du mot de remerciement des récipiendaires.

Pour participer à cet atelier vacances, qui a été à sa deuxième édition, les filles ont été sélectionnées en fonction de leurs moyennes à l'école. En dehors de la formation proprement dite, des visites ont été organisées sur des sites touristiques de la capitale : école de peinture de Poto-Poto, les Rapides du Djoué, entre autres, pour mieux connaître la ville et mieux parler d'elle.

Il convient de rappeler que la Fondation JED, dont la devise est " S'élever par mérite ", existe depuis 2007. Son activité phare est "Les premiers des meilleurs élèves du Congo" qui a pour objectif de déceler les talents, les orienter pour qu'ils développent leur génie et compétences sur la voie de l'excellence. Ladite Fondation a déjà soutenu de nombreux élèves méritants dont certains occupent aujourd'hui des postes importants au sein de l'administration publique et privée.