Afrique: Pays émergents et pays en développement - 9,8% d'inflation enregistrée au deuxième trimestre 2022

La production mondiale s'est contractée au deuxième trimestre de cette année, du fait de ralentissements de l'activité économique en Chine, en Russie et de la hausse des dépenses aux États-Unis par rapport aux attentes. Des contraintes pesantes qui ont impacté sur les prix à la consommation notamment dans les pays émergents et ceux en voie de développement avec un fort taux d'inflation des produits.

La pente ascendante de l'inflation au plan mondial n'arrange en rien les pays émergents et ceux en voie de développement. Dans le rapport du Fonds monétaire international (Fmi) sur les perspectives économiques mondiales réactualisé en juillet dernier dressant un horizon "sombre" et "incertain", il est relevé une situation préoccupante dans les pays émergents et les pays en développement, qui selon les experts de la croissance économique est tout aussi préoccupante, puisqu'on estime qu'au deuxième trimestre, "l'inflation a atteint 9,8 %".

Cette forte inflation est largement liée à la "hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie", les contraintes pesant sur l'offre dans de nombreux secteurs et un rééquilibrage de la demande en faveur des services qui ont fait augmenter l'inflation globale dans la plupart des pays.

L'inflation sous-jacente a cependant elle aussi progressé, comme le montrent les différentes mesures de l'inflation hors alimentation et énergie, sous l'effet de la "répercussion des tensions sur les coûts par le biais des chaînes d'approvisionnement et de la pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans les pays avancés", constatent les économistes du Fmi.

En revanche, globalement "la croissance des salaires n'a pas progressé au même rythme que l'inflation, aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents et les pays en développement, ce qui a érodé le pouvoir d'achat des ménages", souligne le rapport. Bien que les anticipations d'inflation à long terme soient restées stables dans la plupart des grandes économies, elles ont commencé à augmenter selon certains indicateurs, y compris aux États-Unis.

En réponse à des données entrantes, les banques centrales de grands pays avancés mettent fin plus résolument à leur soutien monétaire et augmentent les taux directeurs plus rapidement que prévu dans les Perspectives de l'économie mondiale d'avril 2022.

Les banques centrales de plusieurs pays émergents et pays en développement ont relevé les taux d'intérêt plus énergiquement que ne l'avaient fait des pays avancés par le passé durant des cycles de resserrement. La hausse concomitante du coût des emprunts à long terme, notamment des taux hypothécaires et le durcissement des conditions financières mondiales ont provoqué des chutes précipitées du cours des actions qui ont pesé sur la croissance. Dans le même temps, il a été mis fin aux programmes publics d'aide face à la covid-19.