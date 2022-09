Afrique: Mines, géologie et hydrocarbures- Un forum économique ivoiro – sudafricain à Abidjan

Abidjan, la Capitale économique ivoirienne, a abrité un forum économique ivoiro-sudafricain le 08 septembre 2022, à l’auditorium de la Société nationale d’opérations pétrolières en Côte d’Ivoire( Pétroci),à Abidjan- Plateau. Ce à l’initiative du Ministère ivoirien des mines, du pétrole et de l’énergie en partenariat avec l’Ambassade de l’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire. A -t-on appris de sources officielles à Abidjan.

Dans une note à la presse dont nous avons eu copie, indique que plusieurs questions abordées au cours dudit forum. Les présentations suivies d’échanges ont permis aux délégations sud-africaine et ivoirienne de mieux apprécier les expériences et les opportunités d’investissements des secteurs des mines et des hydrocarbures des deux pays.

Quant à Pétroci, elle a présenté les projets d’exploration et de production dans le bassin sédimentaire ivoirien et les opportunités d’investissements. Pendant que la société Foskor de l’Afrique du Sud a présenté son expérience dans l’exploration et la production de phosphate afin de produire de l’engrais naturel. Elle a également présenté les potentialités de l’Afrique du Sud et les besoins d’engrais en Afrique et dans le monde.

La Direction générale des mines et de la géologie (Dgmg) a exposé sur les opportunités réelles d’investissements dans le domaine minier et a indiqué le caractère inachevé de l’infrastructure géologique.

La Sodemi a pour sa part, présenté le projet de phosphate d’Eboinda et a précisé que les travaux d’exploration réalisés sur le permis ont mis en évidence des ressources significatives de phosphate. Ces travaux vont se poursuivre pour une estimation en profondeur du gisement. Elle a également présenté le projet d’affinage d’or pour porter la pureté à 99,99% et faire de ce fait de la Côte d’Ivoire la plateforme de la joaillerie en Afrique de l’Ouest. Dans le secteur du raffinage, la Société ivoirienne de raffinage, (Sir)a présenté plusieurs projets dans le raffinage du pétrole brut pour la production de produits dérivés notamment le diesel, l’essence et le gaz naturel, l’objectif étant d’améliorer la qualité de ces différents produits et de l’augmentation de leur capacité de stockage de brut. La Sir a aussi noté les études relatives à la réduction du carbone et la nécessité de répondre aux impératifs des énergies nouvelles. Ce qui nécessite d’énormes investissements.

Les expertises sudafricaines présentées

Si la société Randrefinery (Afrique du Sud) a partagé son expérience centenaire dans l’affinage d’or à travers le monde et a présenté son process, la Geological Council (Afrique du Sud) a présenté les opportunités de formations dans le domaine des géosciences notamment, la géophysique appliquée à la recherche minière, la gestion environnementale, l’exploration dans le milieu marin. A la fin du forum, plusieurs recommandations ont été faites.

Il s’agit d’une part d’un suivi plus affirmé dans le développement des différents projets évoqués, avec des résultats tangibles d’ici la fin de l’année 2022 et d’autre part, d’une étude plus approfondie des projets d’affinage d’or, d’exploration de phosphate et de construction d’usine d’engrais. Aussi, ivoiriens et sudafricains ont convenu d’un accroissement de l’investissement dans l’exploration minière et pétrolière et à tous les niveaux des différentes échelles des valeurs. Sans oublier la mise en place d’un comité de suivi des recommandations de ce forum. Il est à noter que les travaux du forum ont été précédés par une visite de courtoisie de la délégation sud-africaine au ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie, en compagnie de ses principaux collaborateurs et des Directeurs généraux. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la coopération Ivoiro-Sud-Africaine. Surtout après les échanges entre les Présidents de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire lors des visites respectivement en décembre 2021 et juillet 2022.