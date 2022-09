Gabon: L'ONG Malachie va célébrer la "Journée Internationale de la Démocratie" le 15 septembre au Gabon

Le monde entier célèbre la "Journée Internationale de la démocratie" ce jeudi 15 septembre 2022.

C'est dans ce contexte que L'Ong Malachie, Gabon-Groupe Résolution 1325, l'association Cri de Femme, l'Ong Grace Land, l'Ong Finace Solid, l'Ong Benedicta Cantal, l'Ong le Joyce, l'Ong Femmes lève-toi, le PaynCoP Gabon et bien d'autres plateformes et structures associatives, organisent un Atelier autour de la question de la représentativité de la Femme dans les instances décisionnelles : Défis, Enjeux et Perspectives au Gabon.

La Journée internationale de la démocratie va se célébrer ce jeudi 15 septembre dans le monde entier. L'Ong Malachie et bien d'autres associations ont prévu lancer un challenge démocratie dont le thème retenu est : " Femmes, voulez-vous gagner aux élections ? ". Cette manifestation sera également l'occasion de restituer l'atelier du 10 mai 2022 sur les " interventions programmatiques dans le domaine de la participation des femmes en politique/aux élections " organisé par les Nations Unies au Gabon et ONU Femmes.

La Présidente de lOng Malachie et bien d'autres femmes leaders restent pleinement convaincues que la rareté des femmes en politique, dans les sphères décisionnelles et dans les organisations stratégiques et opérationnelles n'est pas seulement due à un manque de femmes compétentes, mais de prise de conscience du leadership en politique.

C'est fort de cela que si l'objectif global visé par cette formation est le renforcement des compétences des femmes en matière de gestion de politique, de valeurs de charisme, de leadership et de prise de décision est tout aussi important, voire crucial.

La rencontre aura lieu le Jeudi 15 septembre 2022 au Centre d'Incubation pour le Leadership, l'Autonomisation et l'Inclusion Financière situé à la 1ère cité de la commune d'Akanda

Pour plus d'information, nous vous prions de contacter : Mme Pépecy OGOULIGUENDE au numéro : +241 06 10 39 43 Ou d'envoyer un e-mail à : pepecy.ogouliguende@gmail.com