Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Septembre 2022

Sénégal : Assemblée nationale - Mame Diop élu président

Amadou Mame Diop est le nouveau président de l'Assemblée Nationale du Sénégal. Il a été élu lundi soir, suite à un vote boycotté par l'opposition. Le maire de Richard Toll et Directeur général de la Sapco a gagné sans surprise, car seuls ses partisans de Benno Bokk Yakaar et les non -alignés ont voté. Sur 84 votants, il a obtenu les 83 contre 1 bulletin nul. (Source : senegaalnet.com)

Burkina Faso : Réaménagement du gouvernement - Damiba prend la Défense

Le Président de la transition Sandaogo Damiba a procédé à un léger remaniement ministériel le 12 septembre 2022.Le portefeuille de la Défense nationale est désormais assumé par le Président du Faso lui-même. Il a comme ministre délégué le colonel-major Silas Kéîta, qui était jusque-là Secrétaire général du ministère de la défense. Un autre décret, daté toujours du 12 septembre 2022, l'a nommé au grade de Général de brigade. Le Général Barthélémy Simporé, précédemment ministre de la défense nationale, quitte le gouvernement. (Source : Burkina7.com)

Niger : Éducation nationale - Le gouvernement s'active pour la rentrée

A quelques semaines de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement s'active pour assurer un bon déroulement de cet événement tant attendu par les différents acteurs de l'éducation. C'est dans ce cadre que, le ministre de l'Education Nationale, Pr Ibrahim Natatou a procédé, hier matin au niveau du magasin du Lycée Korombé de Niamey, au lancement de l'opération d'acheminement des fournitures scolaires dans les différentes régions du pays. Ainsi, un premier lot qui sera acheminé par 44 véhicules de 30 tonnes couvrira au moins une période de six mois. Ledit lot est composé de 1.240 tonnes de fournitures scolaires et aura coûté au gouvernement la somme de 2.475.009.135Fcfa. Un second lot dont la commande a été déjà lancée est attendu en début d'année 2023. (Source : aniamey.com)

Guinée : Crimes économiques - La Crief recouvre plus de 35 milliards de francs guinéens

En Guinée, la junte militaire au Pouvoir a fait de la reddition des comptes une de ses priorités. Pour ce faire, elle a mis en place une Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief). Cette Cour Spéciale anti-corruption a déclenché des poursuites judiciaires contre plusieurs anciens dignitaires du régime déchu. Une dizaine d'inculpés sont en détention, tandis que les autres (les plus nombreux) sont en liberté provisoire. Mais combien ont-ils payé comme caution pour rester en liberté Colonel Amara Camara, un des hauts dignitaires de l'ancien régime. La junte annonce le montant de 35 milliards de francs guinéens collectés. Cette somme est logée à la Banque Centrale de la République de Guinée (Bcrg).(Source :africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Education nationale - 7 250 000 élèves sont attendus à l'école

Lundi 12 septembre 2022. Jour de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, Patrick Jérôme Achi et le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, ont procédé au lancement de ladite rentrée et à la distribution officielle des kits scolaires au lycée moderne Djédji Amondji Pierre d'Adjamé. Pour cette rentrée 2022-2023, 7 250 000 élèves sont attendus. Au cours de l'année scolaire écoulée, souligne-t-on, le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation a enregistré en Côte d'Ivoire 6 901 546 élèves. (Source : fratmat.info)

Mali : 77e Ag de des Nations unies- Trois dossiers au menu des chefs d'Etat de la Cédéao

En marge des travaux de la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, les Chefs d'Etat de la Cédéao vont se réunir au cours d'un sommet extraordinaire pour se pencher sur l'actualité de la sous-région. Selon les premières informations fournies par plusieurs sources, il s'agira surtout de parler de la situation politique au Mali et en Guinée Conakry à l'exception du Burkina Faso qui a également connu un coup d'Etat. (Source : abamako.com)

Centrafrique : Détournement de mineurs- un douanier soupçonné de violer 12 fillettes

En Centrafrique, un fait divers a créé l'émotion depuis le weekend dernier. Un douanier, assesseur à la Cour martiale, a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir violé plusieurs mineures à Bangui. Les enquêtes sont en cours. Elles sont au moins douze victimes selon leur avocate, toutes âgées de moins de 15 ans. Elles auraient été violées ou auraient subi des violences sexuelles par le même agresseur qui leur aurait promis quelques francs Cfa pour les aider à payer leurs frais de scolarité.(Source : abangui.com)

Rdc : Dédommagement- Kinshasa reçoit 65millions de dollars de l'Ouaganda

Selon l'Agence Ecofin, en février dernier, la CIJ a condamné l'Ouganda à verser chaque année 65 millions dollars, pendant 5 ans à la Rdc pour les crimes commis durant la guerre du Congo. D'après Kinshasa, le premier versement a eu lieu le jeudi 1er septembre, comme convenu. L'Etat ougandais a commencé le paiement des dommages-intérêts dus à la Rdc, dans le cadre de sa participation à la guerre du Congo. C'est ce qu'a annoncé le vendredi 9 septembre, Rose Mutombo Kiese (photo), ministre congolaise de la Justice.

Cameroun : Crise anglophone-Au moins six combattants séparatistes tués

Des affrontements ont éclaté le weekend dernier entre des éléments des séparatistes de la région anglophone du Cameroun, ont été aux prises avec l'armée du pays ce weekend à Bui, une division de la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun, où les combattants séparatistes ont installé plusieurs camps. Six combattants séparatistes, dont un commandant, ont été tués dans les affrontements de samedi et dimanche, a indiqué un responsable militaire de la région qui a requis l'anonymat. Aucune victime n'a été signalée par les forces gouvernementales. (Source :actucameroun