Afrique de l'Ouest: BRVM - Légère amélioration des deux les indices de la Bourse ce 12 septembre 2022

Après leur baisse du vendredi 9 septembre 2022, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une légère amélioration au terme de la séance de cotation de ce lundi 12 septembre 2022.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,09% à 203,76 points contre 203,57 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi progressé de 0,07% à 161,74 points contre 161,62 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est élevée à 724,553 millions de FCFA contre 896,138, soit une baisse de 171,585 millions de FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a, en revanche, affiche une hausse de 5,481 milliards, passant de 6128,038 milliards de FCFA la veille à 6133,519 milliards de FCFA ce lundi 12 septembre 2022.

Celle du marché des obligations est dans la même dynamique, augmentant de 5,763 milliards, s'établissant à 8183,961 milliards de FCFA contre 8178,198 milliards de FCFA le vendredi 9 septembre 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 6,48% à 6 495 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,23% à 3 700 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,06% à 6 800 FCFA), BOA Niger (plus 3,83% à 6 500 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,80% à 5 600 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 8 805 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,62% à 635 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,19% à 730 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,81% à 865 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,74% à 5 500 FCFA).