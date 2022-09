Congo-Kinshasa: Beni - Lancement de la campagne sur la " masculinité positive "

Le bureau Genre, Famille et Enfant de la ville de Beni a lancé, dimanche 11 septembre, la campagne de la " masculinité positive ". Elle mène cette initiative en collaboration avec le groupe des amis du genre, une organisation locale qui milite pour la parité homme-femme.

Cette campagne a pour objectif " d'éveiller la conscience des hommes pour travailler avec les femmes et les accompagner dans toutes leurs activités afin d'arriver aux solutions durables à tous les maux qui rongent la société ", a expliqué la cheffe du bureau Genre, Famille et Enfant dans la ville de Beni, Ruth Sabuni.

A l'occasion, elle a expliqué le concept de masculinité positive :

" Lorsque nous parlons de la masculinité positive, nous voyons les comportements positifs de l'homme sans tenir compte des normes sociales qui ont défini les attributions des uns et des autres. C'est-à-dire, il y a les rôles des hommes et il y a les rôles des femmes. L'homme et la femme mettent les idées ensemble. S'ils ont à planifier, ils planifient ensemble, et ça va donner ce que nous appelons le pouvoir avec une décision participative et là, il n'y aura pas des blessures ".

Cette campagne sur la masculinité positive veut aussi encourager le dialogue entre l'homme et la femme au sein des communautés.

" Nous avons constaté que dans beaucoup foyers, dans la communauté ou que ça soit dans des services, ce qui crée beaucoup de discordes, c'est le manque de dialogue. Or, quand il y a dialogue, il y a pouvoir participatif. C'est ce comportement-là de la masculinité positive qui va nous permettre à travailler main dans la main et à unir nos forces jusqu'à avoir les résultats que nous cherchons ", a renchérit la cheffe du bureau Genre, Famille et Enfant dans la ville de Beni.