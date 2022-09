Gambie: Serie A - Bologne - Musa Barrow s'exprime après son premier but de la saison

Musa Barrow a exprimé sa joie après avoir marqué son premier but de la saison samedi. C'était lorsque Bologne a gagné 2-1 contre la Fiorentina.

L'attaquant gambien de 23 ans a égalisé un but de la Viola en seconde période, car les Rossoblù étaient menés. Finalement, Bologne a pu gagner 2-1 et Barrow a célébré son but ainsi que cette victoire au Stadio Renato Dall'Ara.

" Je suis content du but et de la victoire. Aujourd'hui, nous avons prouvé qu'il fallait gagner à tout prix. Ce n'était pas un match facile, nous nous sommes battus et nous avons ramené le résultat. ", a déclaré Barrow selon Violanews.com.