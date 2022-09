Sénégal: Boulaye Dia - " Pour la Coupe du Monde, on va rester sur la même optique "

Invité ce lundi de l'émission " Football Show " sur beIN SPORTS, Boulaye Dia est revenu sur le sacre du Sénégal lors de la dernière CAN et évoque en même temps l'astuce qu'il faut aux Lions de la Teranga pour une belle prestation à la prochaine Coupe du Monde.

" C'était magnifique (de remporter la CAN), la première pour le pays. Franchement, on a écrit l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a fait plein de fois de petites réunions de groupe. Entre joueurs, on a évoqué le fait de ne pas avoir d'états d'âme, de tout donner, que l'on joue ou pas. Il fallait qu'on reste soudés pour (pouvoir) aller au bout. C'était le plus important. Pour la Coupe du Monde, on va rester sur la même optique et puis on verra ", a déclaré le nouvel attaquant de la Salernitana.

En rappel, Boulaye Dia (25 ans) compte avec l'Équipe nationale du Sénégal, 17 sélections pour 2 buts.