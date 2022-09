Maroc: " Quand je l'ai appelé, il a immédiatement abdiqué ", Walid Regragui au sujet de Hakim Ziyech

En conférence de presse ce lundi pour dévoiler sa première liste, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui est revenu sur ses premiers échanges avec Hakim Ziyech qui est de retour en sélection.

Ecarté depuis un an en raison de ses relations tendues avec Vahid Halilhodzic (ex-sélectionneur), Hakim Ziyech a fait son grand retour dans la première liste du nouvel entraîneur des Lions de l'Atlas pour les matchs de préparation à la Coupe du monde 2022 contre le Chili le 23 septembre et le Paraguay le 27 septembre. Visiblement, le milieu offensif de Chelsea n'a pas été difficile à convaincre pour son retour.

" Quand je l'ai appelé, il a immédiatement abdiqué, il a confié qu'il était impatient de revenir en sélection... C'était une obligation de tout faire pour que Hakim revienne. Je sais qu'il a un caractère assez fort, il peut par exemple lever la main en signe de protestation si je le remplace, c'est un joueur qui fait tout pour s'affirmer sur le terrain et jouer. On attendra le Hakim que tous les Marocains aiment ... celui qui bataille sur la pelouse et qui donne tout à sa sélection. (... ) Je préfère des joueurs qui discutent des décisions plutôt que des joueurs passifs qui sont de simples exécutants. Un joueur en colère après son remplacement, cela ne me dérange pas tant qu'il fait un bon match. S'il est mécontent, cela prouve qu'il veut jouer, marquer et aider l'équipe. Ce qui compte, c'est d'aider les siens à gagner et d'être à la hauteur. Quant à moi, je ne suis pas obligé de prendre un café tous les jours avec tel joueur ou tel autre pour nous comprendre. La performance sur le terrain sera seule juge. Il a beaucoup de qualité, même s'il ne joue pas toujours c'est un joueur de Chelsea, ce n'est pas un club quelconque ", a déclaré en conférence de presse Regragui, dans des propos relayés par afrik foot.