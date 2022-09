Cote d'Ivoire: Première édition des Awards des familles - Hortense Konan dévoile ce qui est prévu

La présidente de Happy Family Consulting a indiqué que la première édition aura lieu le samedi 26 novembre 2022

La conférence de presse de lancement des Awards des familles s'est déroulée le jeudi 08 septembre 2022, au sein du siège de Happy Family Consulting à Cocody Riviera-Palmeraie, structure organisatrice des Awards en présence de la présidente de Happy Family Consulting. Celle-ci a indiqué que la première édition des Awards des familles se déroulera le samedi 26 novembre 2022.

Au cours de cette rencontre, la présidente Happy Family Consulting Hortense Konan a indiqué que la première édition des Awards des familles se déroulera le samedi 26 novembre 2022 dans un hôtel d'Abidjan à partir de 17 h et que les inscriptions débuteront le lundi 12 septembre 2022 avec les dossiers renseignant la situation matrimoniale. " Pour participer, il faut répondre à des critères notamment avoir des valeurs religieuses, une équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, influence du couple au plan social, la gestion des rapports sexuels ", a-t-elle déclaré.

Poursuivant, Hortense Konan a souligné que le concours se déroulera en 5 étapes à compter du dépôt des candidatures jusqu'à la soirée des Awards. " Il y aura la phase des inscriptions en ligne et en présentiel, l'étape des vidéos de présentation en famille, en couple et la publication sur la page Facebook des Awards des familles. La troisième étape, c'est le dépouillement des dossiers de candidature et vérification, l'annonce des nominés pour chacune des catégories et le début des votes en ligne et par SMS, la délibération des candidatures ouvertes pour déterminer les gagnants et enfin la soirée des supers couples et familles ", a-t-elle détaillé.

Par ailleurs, elle a précisé que la voix du public comptera pour 30% et celle du jury pour 70%. Il y aura 6 catégories pour 30 nominés. À savoir les super vieux couples, les super couples et familles mariés, les super couples et familles nombreuses, les super Amour famille (pour les personnes aux services de la famille), les super veuves et les super aînés.

Selon l'initiatrice Hortense Konan, les Awards des familles est l'une des plus grandes cérémonies d'hommage et de récompense de vieux couples mariés. Ils visent à montrer que la famille, étant la cellule de base de la société, mérite qu'on lui accorde plus d'attention. Il faut noter que la présidente du jury de cette première édition des Awards des familles est la sénatrice Dao Gabala Mariam.