Madagascar: Développement décentralisé - Feu vert de l'Exécutif pour la 2ème phase du PDCID

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 8 septembre a donné son approbation pour la mise en route officielle de la seconde phase du Programme de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (PDCID ). Le projet est appuyé financièrement par la banque allemande KfW ( Kreditans laft für Wiederaufbau).

Le Programme de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation, dans sa première phase, a été réalisé dans les régions de Boeny et Diana à Madagascar grâce à un premier déblocage de 2,3 millions d'euros. Le promoteur du projet est le Fonds de Développement Local (FDL), établissement public sous la tutelle technique du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

L'objectif global est d'améliorer les conditions de vie de la population par la fourniture d'infrastructures et services de base favorisant le développement socioéconomique local. Le projet, dans sa première phase, a pour but d'améliorer l'accès de la population des régions cibles aux infrastructures et services de base ainsi que le renforcement des communes en termes de gouvernance locale. Les bénéficiaires directs sont les structures communales et intercommunales.

Le projet se décline en trois composantes principales dont la première est la construction ou la réhabilitation des infrastructures communales et intercommunales prioritaires (pistes rurales, écoles... ) dans 45 communes rurales à travers la maîtrise d'ouvrage communal pour 18 bénéficiaires et la maîtrise d'ouvrage déléguée pour 25 communes. La seconde composante concerne la formation des responsables communaux, des intercommunalités et des groupes d'usagers dans les domaines de la maitrise d'ouvrage communal, le recouvrement de revenus, la gestion et la maintenance des infrastructures, la gestion des finances publiques, etc. La troisième composante est axée sur le renforcement des capacités opérationnelles du FDL dans la gestion et la mise en œuvre du projet ainsi que l'accompagnement des communes et intercommunalités dans le cadre de la décentralisation.

On sait en outre que le projet travaille avec le cabinet HT Group pour la gestion globale du projet. En étroite collaboration avec le FDL, le cabinet assure la maitrise d'œuvre pour les projets sous Maitrise d'Ouvrage Déléguée, le suivi et la mise en œuvre de la procédure d'appel d'offres, la présélection des entreprises à l'élaboration des contrats, la supervision des travaux et de la livraison des fournitures, la réception provisoires, la supervision de la période de garantie et réceptions définitives des ouvrages. HT Group fournit également une assistance technique aux communes pour les projets sous maitrise d'ouvrage communal et intercommunal, renforce les capacités au niveau des communes et du FDL.

Coopération avec l'Allemagne

Le PDCID est mis en œuvre grâce à l'accord d'un mon tan t global de 31,7 millions d'euros signé avec par la banque KfW et l'agence de coopération GIZ. Cela même qui s'inscrit dans le cadre de l'Accord intergouvernemental de coopération technique et financière en t re l a République de Madagascar et la République fédérale d'Allemagne, un programme mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les deux gouvernements ont convenu de mettre en œuvre une deuxième phase du programme qui durera jusqu'en 2024 afin de consolider les acquis. Le lancement projet de développement communal inclusif et de décentralisation phase II, ou "PDCID II / KfW", a déjà eu lieu lors d'un événement organisé en 2020 à Mahajanga. Y ont assisté le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, l'ambassadeur d'Allemagne, les autorités locales conduites par le chef de la région Boeny, le préfet de Mahajanga, et les maires de la région Boeny.

La phase deux du projet prévoit la construction ou la réhabilitation des pistes rurales, des écoles avec l'acquisition d'équipements, de matériel ou d'outils pédagogiques. D'autres infrastructures socioéconomiques ainsi que des bâtiments administratifs jugés prioritaires par les communes bénéficiaires seront aussi incluses dans le projet. Si le financement allemand pour le programme est octroyé sous forme de don, l'Etat malgache y apporte aussi une contribution financière symbolique. A savoir également qu'une mission d'évaluation technique des réalisations du PDCID/KfW a été effectuée au mois de décembre dernier. Cette étape a ouvert la voie à la mise en orbite budgétaire de la seconde phase du projet qui peut miser sur un financement plus conséquent (16,6 millions d'euros) et bénéficier à un plus grand nombre de localités.