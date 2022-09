Soudan: Ministre par intérim aux AE présente ses condoléances sur le décès de la Reine Elizabeth

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, a effectué une visite Lundi aux locaux de l'Ambassade du Royaume-Uni à Khartoum et a présenté ses condoléances sur le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Le Ministre a exprimé sa profonde tristesse sur décès de la Reine Elizabeth II, expliquant que Sa Majesté était un exemple de dévouement au service de son pays et de sa nation avec sagesse et compétence au cours des sept dernières décennies.

Le ministre a exprimé ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Charles III du Royaume-Uni, et au peuple Britannique ami, au nom du gouvernement et du peuple du Soudan, souhaitant à Sa Majesté tout le succès et la continuation de la méthode de la défunte Reine au service de la paix globale et les questions de développement et la consolidation des relations bilatérales distinguées entre les deux pays dans les divers domaines.

Il a écrit un mot dans le livre de condoléances, exprimant ses grands remerciements et son appréciation pour les positions du Royaume-Uni soutenant le peuple Soudanais pour réaliser la paix et la stabilité dans le pays.