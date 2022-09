Soudan: Al-Burhan affirme le désir du Soudan de coopérer avec la France

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a reçu Lundi dans son bureau l'Ambassadrice de France au Soudan, Raja Rabie, et a affirmé le désir du Soudan de continuer le dialogue et la coopération avec la France dans les relations bilatérales et les dossiers régionaux d'intérêt commun pour le Soudan et la France.

Al-Burhan a exprimé les remerciements et l'appréciation du Soudan au Président de la France pour son soutien au Soudan et sa profonde compréhension de ses questions dans les divers domaines.

L'Ambassadrice Raja Rabie a indiqué que la réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays amis, et les moyens de les soutenir et de les relancer pour servir les intérêts communs des deux pays, notant qu'elle a transmis au Président du Conseil de Souveraineté les salutations du Président Français, Emmanuel Macron, soulignant son désir sincère de continuer la coopération entre le Soudan et la France sur les questions bilatérales et régionales.