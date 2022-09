Madagascar: Toliara - Un homme tué et une fillette violée au Jardin de la Mer

Une perte en vie humaine et un viol sur mineure sont à déplorer, rien que dans la journée du samedi.L'insécurité urbaine fait des ravages dans la cité du soleil.

L'HOMME abattu samedi dernier, âgé de 36 ans, était de passage à Toliara. Il avait prévu de récupérer ses enfants en vacances chez sa sœur et voulait juste prendre des photos du côté du " port kely " au Jardin de la Mer, un lieu de promenade en bord de mer de Toliara, avant de repartir à Antsirabe, là où il habitait avec sa petite famille. C'était samedi dernier, il était seul. " Mon frère voulait prendre quelques photos souvenir du port kely, du Jardin de la Mer. Il prenait des photos qu'il pouvait encore envoyer à sa femme restée à Antsirabe. Il avait été soudain frappé à la tête et une fois tombé à terre, on lui a pris son argent et son téléphone " raconte Mirana Razafiarisoa, sa sœur. Le coup était assez violent car d'après les soigneurs, il était dans le coma depuis son agression jusqu'à l'hôpital d'Antanambao.

Des badauds l'auraient trouvé écroulé par terre et auraient appelé la police, qui l'a alors emmené à l'hôpital. La famille se plaint par ailleurs que leur fils, frère et cousin n'ait pas été soigné dans l'urgence malgré son état grave, avec des saignements à la nuque, au nez et à la bouche. " Nous n'avons été alertés que presque une heure et demie plus tard et, peut-être parce qu'il n'y avait pas de membres de notre famille présents dans les premières minutes de son arrivée à l'hôpital, il nous a semblé qu'on n'a pas assez considéré le cas de notre frère " ajoute la sœur de la victime. Le jeune homme s'est éteint dans la soirée du samedi.

Opérations

La victime avait été frappée et dépouillée au " port kely" du Jardin de la Mer en plein jour vers 10h du matin ce jourlà. Plus tard, dans l'après-midi, toujours au même endroit, le même jour, une fillette de 8 ans, enfant de rue, vivant du côté de l'Alliance française de Toliara avec sa famille, était sur le point d'aller faire ses besoins dans les mangroves du " port kely " du Jardin de la Mer. Un homme a surgi et a agrippé l'enfant pour ensuite la violer dans les mangroves. Avec les cris et pleurs plus ou moins étouffés de l'enfant, on l'a entendu et le violeur a été attrapé sur le champ.

La fillette a obtenu des soins au Centre Vonjy de Toliara quoiqu'elle porte des séquelles. Le " port kely " de Toliara est réputé être le fief des bandits et n'est jamais très rassurant l'après-midi et le soir. Mais ces faits se sont passés en plein jour, c'est-à-dire que les bandits contournent la stratégie des forces de l'ordre. Toujours est-il que nombreux avancent que les forces de l'ordre savent pertinemment que c'est un endroit dangereux mais rien n'est fait pour tacler les vols à l'arrachée et même les meurtres. " La police municipale de Toliara a été également maintes fois demandée à entreprendre des surveillances et des rondes au Jardin de la Mer mais, elle aussi, semble ne pas prendre ses responsabilités" disent les habitants de Toliara.